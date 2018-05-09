Piyasalara müdahale

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
09.05.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

Piyasalara müdahale

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Piyasalara müdahale

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran anlaşmasını iptaliyle küresel piyasalara ateş düştü.

Önceki gece dolar Trump’ın açıklamasıyla Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası düşük hacimli işlemlerde 4.35 lirayı aşmıştı. Dün sabah ise piyasaların açılışıyla beraber ise kur 4.3746 liraya fırladı. Borsa İstanbul da güne negatif başlangıç yaptı. Türk piyasalarındaki bu yangına ilk müdahale Merkez Bankası’ndan geldi. Attığı iki adımla Merkez Bankası kurun ateşini düşürüp, 4.31 liraya kadar indirmeyi başardı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimini toplayacağı ortaya çıktı. Erdoğan’ın hamlesiyle de dolar 4.2675 liraya kadar düştü.

MERKEZ’İN ADIMLARI
Sabah Merkez Bankası’ndan iki adım geldi. İlki Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri yoluyla oluşacak pozisyon tutarı 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara çıkarıldı. Bu kararla Merkez Bankası TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerinde mayıs ayının kalanı ve haziran için daha önce açıklanan 150 milyon dolar büyüklüğündeki 1 ay vadeli ihalelerinde miktarı 250 milyon dolara çıkardı. 3 ay ve 6 ay vadeli ihalelerde ise miktar daha önce açıklandığı gibi 100 milyon dolarda kaldı. İkinci adımda ise Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarı 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltildi. Bu adımla şu ana kadar en fazla 6.25 milyar dolar olan ihalelerin toplam bakiyesi 7.5 milyar dolara kadar ulaşabilecek. Merkez Bankası aldığı bu kararla swap piyasasında kullanılabilecek mevcut TL miktarını azaltmaya yani kendi bünyesine almaya çalışıyor. Başka bir ifadeyle swap piyasasında TL borçlanarak döviz almak isteyenlerin maliyetini artırmaya ve bu yolla TL’ye destek olmak istiyor. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez Bankası’nın döviz satım ihalelerindeki miktarı artırarak kısa vadeli döviz likiditesini artırmak ve bu amaçla oynaklığın önüne geçmek istediğini belirterek, “Bu hamle daha çok artan oynaklığın önüne geçme amaçlı olduğu söylenebilir. Merkez, 7 Haziran öncesinde masada olan önlemlerden birisini daha kullanmış oldu” dedi. Merkez Bankası’nın kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi zirvesini toplaması da kuru geriletti.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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