Piyasalara müdahale
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran anlaşmasını iptaliyle küresel piyasalara ateş düştü.
Önceki gece dolar Trump’ın açıklamasıyla Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası düşük hacimli işlemlerde 4.35 lirayı aşmıştı. Dün sabah ise piyasaların açılışıyla beraber ise kur 4.3746 liraya fırladı. Borsa İstanbul da güne negatif başlangıç yaptı. Türk piyasalarındaki bu yangına ilk müdahale Merkez Bankası’ndan geldi. Attığı iki adımla Merkez Bankası kurun ateşini düşürüp, 4.31 liraya kadar indirmeyi başardı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimini toplayacağı ortaya çıktı. Erdoğan’ın hamlesiyle de dolar 4.2675 liraya kadar düştü.
MERKEZ’İN ADIMLARI
Sabah Merkez Bankası’ndan iki adım geldi. İlki Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri yoluyla oluşacak pozisyon tutarı 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara çıkarıldı. Bu kararla Merkez Bankası TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerinde mayıs ayının kalanı ve haziran için daha önce açıklanan 150 milyon dolar büyüklüğündeki 1 ay vadeli ihalelerinde miktarı 250 milyon dolara çıkardı. 3 ay ve 6 ay vadeli ihalelerde ise miktar daha önce açıklandığı gibi 100 milyon dolarda kaldı. İkinci adımda ise Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarı 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltildi. Bu adımla şu ana kadar en fazla 6.25 milyar dolar olan ihalelerin toplam bakiyesi 7.5 milyar dolara kadar ulaşabilecek. Merkez Bankası aldığı bu kararla swap piyasasında kullanılabilecek mevcut TL miktarını azaltmaya yani kendi bünyesine almaya çalışıyor. Başka bir ifadeyle swap piyasasında TL borçlanarak döviz almak isteyenlerin maliyetini artırmaya ve bu yolla TL’ye destek olmak istiyor. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez Bankası’nın döviz satım ihalelerindeki miktarı artırarak kısa vadeli döviz likiditesini artırmak ve bu amaçla oynaklığın önüne geçmek istediğini belirterek, “Bu hamle daha çok artan oynaklığın önüne geçme amaçlı olduğu söylenebilir. Merkez, 7 Haziran öncesinde masada olan önlemlerden birisini daha kullanmış oldu” dedi. Merkez Bankası’nın kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi zirvesini toplaması da kuru geriletti.
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