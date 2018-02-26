Piyasalar yeniden Fed’in sözünü dinlemeye başlayacak

Fedin 2014ten bu yana sıkılaştıracağım dediğini, piyasaların ise hadi canım sen de diyerek Fedin sözlü yönlendirmelerine aldırış etmediğini ve haklı çıktığını belirten Kanlı, Ancak, birkaç aydır piyasalar Fedi daha çok dinler oldu. Üç yıldır ayrışan Fed ve piyasa şimdi birbirine yeniden yakınlaşacak.

En son enflasyon verisi ve 10 yıllık ABD tahvillerinin 2.90a yükselmesinin ardından piyasalar Fedi daha dikkatli dinlemeye başladı dedi.



"POWELL,EKONOMİK VERİLERİN GİDİŞATI BELİRLEYECEĞİNİ SÖYLEYECEKTİR



ABD Kongresi önünde yarın ilk kez sunum yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powellin konuşmasının piyasalar için önemli olduğunu belirten Kanlı, Bu yıl dört faiz artırımı yapmaya doğrudan işaret etmesini ve çok veri içermeyen bir açıklama olmasını bekliyorum; çünkü, önümüzdeki dönemde Fedin de daha temkinli olacağını ve biyasanın beklentisini başka bir yöne çekecek herhangi bir açıklama yapmayacağını düşünüyorum.

Yapsa bile verilerin faiz artırımlarını destekler nitelikte olduğunu, piyasadaki beklentilerin üç ila dört faiz artırımı arasında değiştiğini ama ekonomik verilerin gidişatı belirleyeceğini söyleyecektir dedi.



"ABD ENFLASYON VERİLERİ TÜM DÜNYA İÇİN EN KRİTİK VERİ"



Philips eğrisi çalışmıyor artık düşüncesi oluşmuştu. Ama son veriler onlarca yıldır açıklanan ilişkinin hala olduğunu gösterdi. ABDye dair her veri, ücretler ve kişisel tüketim harcamaları da dahil. Her veri dünya için en kritik veri seti. Çok kritik olacak. Bir dönem ABD için olay istihdamdı.

Çünkü o zaman biz toparlanmadan endişe duyuyoruz. Artık tarım dışı istihdama değil enflasyon verilerine, ücretlere ve kişisel tüketim harcamalarına bakıyoruz.

Önümüzdeki bir yıl dünya için en kritik veri ABD enflasyon verileri. Her enflasyon verisi öncesi parmağım tuşta olmayı tercih ederim. Sürpriz yapabilecek bir veri.



"2018DE CARİ AÇIKTA SÜRPRİZ İYİLEŞMELER OLABİLİR"



Dış ticaret verilerinin piyasalar için hiç belirleyici olmayacağını öngören Kanlı Petrol fiyatlarına bağlı olarak Türkiyenin güçlü ithalat talebi, dış ticaret açığındaki artış eğiliminin devam etmesine sebep olur.

Fakat 2018 yılı geneli için yorum yapacak olursam, cari açıkta iyileşme veya açığın beklenenden daha iyi gelmesi 2018in sürprizi olabilir. Altın ticaretinin normalleşmesi de bunu destekleyebilir