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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
BİGPARA
09.08.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Piyasalar hareketli... Dolar fiyatları güne böyle başladı

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Piyasalar hareketli... Dolar fiyatları güne böyle başladı

Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, 5.43 TL'nin üzerini görürken şu dakikalarda 5.41 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.27 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek.

ABD-TÜRKİYE ilişkilerindeki gerilim ile hareketlenen piyasalarda dalgalanma sürüyor. Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 5.4391 TL'yi görürken, saat 10.25 itibarıyla 5.4119 TL'de bulunuyor.

Euro kuru ise 6.3142 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 6.2770 TL'de hareket ediyor.

ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası hafta başı 5.42 TL seviyesine kadar yükselen dolar, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.

 

 

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