Piyasalarda belirsizlik artıyor dolar 4.12 seviyesinde
Dolar kuru, Rus Rublesindeki olumsuz tablo ve jeopolitik risklerle dün tarihi rekor kırarken, bugün 4.12 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı cari işlemler dengesini takip edecek.
Dün rekor üzerine rekor kıran döviz kurları bugün de zirve seviyelerine yakın hareket ediyor. Dolar/TL dün tarihi rekorunu 13.90 TL'ye taşırken, yeni güne 4.12 TL seviyesinde başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.1293 TL'yi görürken; saat 09.06 itibarıyla 4.1294 TL'de hareket etti.
Euro/TL dün 5.1176 TL ile yeni zirvesini görürken, şu dakikalarda 5.1158 TL'de bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.8694 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 5.8699 TL seviyesinde...
Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk lirası varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
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Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile ABD'nin enflasyon verilerinin takip edilecek.
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