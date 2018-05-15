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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Ekonomi
Şebnem TURHAN/ANALİZ
15.05.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Piyasalar gergin

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Piyasalar gergin

ABD verilerindeki olumlu seyir doları tüm dünyada güçlendirdi, Türk Lirası karşısında da güne güçlü bir başlangıç yapan dolar kredi derecelendirme kuruluşlarının yorumları ile 4.4631 lirayla yeni zirvesine taşıdı. Borsa İstanbul günü yüzde 1.77 kayıpla tamamladı.

ABD tahvil faizlerinde 7 yılın zirvesine çıkılması, enflasyon beklentilerindeki artış küresel piyasalarda dolara güç kazandırdı. Dolar endeksi bu yılın zirvesine çıkarken gelişmekte olan para birimlerinde kayıplar var. Türk Lirası da dolar karşısında sert değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın röportajıyla ilgili yorumlar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in Türkiye ekonomisine yönelik açıklamaları, Hazine ihalelerine gelen düşük talep de Türk Lirası’nda değer kaybını hızlandırdı. Dolar dün 4.4631 liraya çıkarak yeni rekorunu kırarken Euro da 5.3023 lirayla rekorda. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası işlemlerde ise dolar 4.4753 lirayı gördü. Dolarda bir haftalık yükseliş yüzde 4’ü buldu. Dolar rekor kırarken gösterge tahvil faizleri de yeni zirvelerini gördü. 2 yıllık faizler yüzde 17.5 ile 2009 yılından itibaren, 10 yıllık faizler ise yüzde 14.81 ile tarihinin en yüksek seviyelerine yükseldi. Borsa İstanbul yüzde 1.77 kayıpla günü 101 bin 540 puandan tamamladı. Bankalararası piyasada ise dolarda son işlemler 4.4401 liradan yapıldı. Analistlere göre, dün piyasada 1-1.5 milyar dolarlık bir çıkış yaşandı.

ALTIN DA YÜKSELDİ
Dolar, dün güne hareketli başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Londra’da Bloomberg’e verdiği röportaj sonrasında farklı farklı  yorumlar yapılması piyasada ilk hareketi getirdi. 4.3990 TL’ye kadar çıkan kur, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ve Fitch’in Türkiye ekonomisine yönelik olumsuz açıklamaları ile 4.4631 TL ile rekorunu yeniledi. Döviz kurlarındaki artışla beraber yurt içinde altın fiyatları da rekor kırdı. Gram altın 186.90 TL, çeyrek altın 304 TL ve Cumhuriyet altını 1.232 TL’den satılarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, ihalelerine düşük teklif geldiğini ileri sürerken Hazine, dün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 3 milyar 176,5 milyon lira borçlandı. 

Piyasalar gergin

‘TÜRKİYE’Yİ İZLİYORUZ’
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yaptığı değerlendirmede Türkiye’yi 10 gelişen ülke içerisinde en gevşek para politikasına sahip ülke olarak gösterdi. Fitch’in açıklamasında bu ekonomilerdeki merkez bankalarının yerel koşullar karşısında faiz oranlarını nasıl belirlediğinin ele alındığı vurgulandı. Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu bir kademe indirerek Ba2’ye düşüren, not görünümünü ise negatiften durağana çeviren Moody’s, Türkiye’nin gideceği siyasi yönü izlediğini açıkladı. Avrupa ülkeleri kredi notlarından sorumlu Moody’s yetkilisi Dietmar Hornung, düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “Durumu izliyoruz, ülkenin hangi yolda gideceğini göreceğiz” dedi. Türkiye’nin yurtdışından sağladığı finansmana olan bağımlılığı nedeniyle Rusya gibi kendi yolunu çizemediğini belirten Hornung, “Biraz endişeliyiz” ifadesini kullandı. Hornung, “Gördüğümüz bazı makro trendler Türkiye için açıkça zorlayıcı unsurlar olarak yer alıyor. Yükselen faizler, doların güçlenmesi hepsi kredi notu açısından negatif” dedi.

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