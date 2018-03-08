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Piyasalar ECB kararlarına odaklandı

AA
08.03.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirilmesi yönündeki açıklamaları sonrasında "ticaret savaşları" endişeleri piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Dün güne Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa etmesinin ardından sert düşüşle başlayan New York borsası, Beyaz Saray'ın bazı ülkelerin söz konusu gümrük tarifelerinden muaf tutulabileceği açıklamasıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,33 yükseliş kaydetti.

Akşam saatlerinde açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise enflasyonun yılın ilk aylarında ülke genelinde artan fiyatlar ve ücretler sayesinde ılımlı hızda yükseldiğini kaydedildi.

ECB KARARLARI BEKLENİYOR

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, euro/dolar paritesi 1,2444 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı.

Analistler, bugün açıklanacak ECB kararları ve sonrasında Draghi'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor. ECB'nin para politikasında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi’nin saat 16.30’da başlayacak basın toplantısında ileriye dönük ipuçlarının aranacağını dile getirdi. ECB’nin politikasını normalleştirme sürecinin, borç alma faizinin negatif bölgede olması nedeniyle zorluklar içerdiğine değinen analistler, bunun da piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu dile getirdi.

ASYA'DA GÖRÜNÜM

Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin, piyasalara pozitif yönde sürpriz yapmasının ardından Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de ihracat verisinin tahminlerin çok üzerinde artması sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Japınya'da 2017 yılının 4'üncü çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 1,6 olurken, Çin'de ihracat yuan bazında yıllık yüzde 36,2 arttı.

Etiketler: küresel piyasalar , ecb karar
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