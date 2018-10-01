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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Piyasalar bu verileri bekliyor

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Piyasalar bu verileri bekliyor

Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri akışına odaklanırken, bugün Türkiye ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'DE, geçen hafta karışık bir seyir izleyen piyasalarda, bu hafta, cuma günü açıklanacak eylül ayı istihdam raporu, gündemin en önemli verisi olarak dikkati çekiyor. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan kişisel gelir ve harcama verilerinin beklentiler seviyesinde artması sonrası sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleyen pay piyasaları, haftalık bazda ise karışık bir seyir izledi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı, S&P 500 endeksi ise günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı. Analistler, bu hafta, imalat sanayi PMI ve istihdam raporundaki veriler ile hafta boyunca devam edecek ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yeni haftaya, ABD ile Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı haberi ile başlandığını bildirdi.

Avrupa tarafında, İtalya'nın ekonomik görünümü ve bankacılık sistemine ilişkin riskler ile İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre, Almanya'da işsizlik yüzde 5,1'e geriledi, İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme yüzde 1,2 ile beklentilerin altında kaldı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ise yıllık yüzde 2,1'e yükseldi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. İtalya'da ise özellikle banka pay piyasalarındaki satış baskılarının etkisiyle MIB 30 endeksi yüzde 3,72 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 52,9'dan 52,5'e gerilemesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, geçen hafta genelinde yükseliş eğilimini sürdüren ve haftalık bazda yüzde 2,01 değer kazanarak rallisini üst üste 6'ncı haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,34 değer kaybetse de haftayı 100.000 puanın hemen altında tamamladı ve ekim ayına moralli girdi. Son 6 yıldır ekim aylarında yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul'da, hisse senetleri bu dönemde aylık bazda ortalama yüzde 6 değer kazanmıştı. Bu hafta yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin önemine dikkati çeken analistler, küresel risk iştahını değiştirecek bir gelişme olmadığı takdirde BIST 100 endeksinde 103.000 ve 105.000 seviyelerinin görülebileceğini söyledi.

Analistler, geçen hafta yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden döviz kurlarının seyrinin de yatırımcı algısı üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yeni haftaya 6,0380 seviyesinden başlayan dolar/TL'de, 5,95 seviyesinin kırılması durumunda düşüş eğiliminin ivme kazanabileceğini kaydetti.

 

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ISM imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları

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