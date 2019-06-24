Piyasalar, bu hafta yoğun veri ve haber akışına odaklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPiyasalar, bu hafta yoğun veri ve haber akışına odaklandı
GeriEkonomi Piyasalar, bu hafta yoğun veri ve haber akışına odaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.06.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Piyasalar, bu hafta yoğun veri ve haber akışına odaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Piyasalar, bu hafta yoğun veri ve haber akışına odaklandı

28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, dayanıklı tüketim malları ve Avrupa tarafında enflasyon ile İngiltere büyüme verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun haber akışı ve makroekonomink veri takvimine odaklanırken, yurt içinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından bugün haziran ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelen teşvik sinyallerinden destek bulan küresel piyasalarda, bu hafta yoğun veri ve haber akışı izlenecek. 28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD-İran arasındaki gelişmeler ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edecek. Zirveye ilişkin en kritik görüşme ise ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve dayanıklı tüketim malları ile Avrupa tarafında enflasyon ve İngiltere büyüme verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı öngörülüyor. Geçen hafta ABD tarafında piyasalarda Fed'in temmuzda faiz indirimlerine başlayacağı sinyalini vermesi ve öncü imalat göstergelerinin yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesi fiyatlanırken, İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri yakından takip edildi. Söz konusu gelişmelerle New York borsasında geçen hafta Dow Jones endeksinde yüzde 2,41'lik, S&P 500 endeksinde yüzde 2,20'lik ve Nasdaq endeksinde yüzde 3,01'lik yükseliş görüldü. Geçen hafta 96,1 sınırına kadar gerileyerek yaklaşık son 3 ayın dün düşük seviyesini gören dolar endeksi, yeni haftada 96,149 seviyelerinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise geçen hafta yüzde 1,9740 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi sonrası bugün yüzde 2,0490 civarında seyrediyor.

Analistler, ABD-İran arasındaki gerilimin tedirginlik ve belirsizlik oluşturmayı sürdürdüğünü ve İran'a yönelik açıklanacağı belirtilen yaptırımların yansımalarının izleneceğini belirterek, Fed sonrası yüzde 2'nin altına inen 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da geçen hafta ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası pay piyasalarında belirgin yükselişler görülürken, tahvil faizlerindeki düşüş dikkati çekti. Geçen hafta Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,99 değer kazandı. Draghi'nin daha fazla parasal genişleme ve faiz indirimi mesajı verdiği açıklamaları sonrası dolar karşısında 1,1396'ya kadar çıkan avro/dolar paritesi, yeni haftaya 1,1378'den başladı. Asya tarafında yeni haftaya karışık bir seyirle başlanırken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,18 yükseldi.

Yurt içi tarafta, geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, İran ile ABD arasında artan gerilim ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 94.022,28 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise geçen haftayı 5,82 seviyelerinden tamamlamasının ardından yeni haftaya 5,73'den başladı.

Analistler, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini, belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini söyledi. Bugün sektörel güven endekslerinin yanı sıra Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin açıklanacağını anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İnşaatta ‘sözleşme yenileme’ dönemi
'Maraş'a Ege ilgisi
Park sorunu
İşte konut fiyatlarının en ucuz ve en pahalı olduğu iller! Buralarda ev sahibi olan yaşadı