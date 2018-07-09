Piyasalar açıldı.. Altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüşle kapanmasının ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kaybetti. Altın fiyatlarındaki gerilemenin ardından vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki piyasalardaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün günü 184.50 liradan açarak geçen haftaki seyrinde devam ediyor.
Çeyrek altın fiyatları 303 liradan satılıyor, 296 lira civarında geri alınıyor.
Cumhuriyet altını fiyatları ise 1241 liradan alıcı bulurken, 1229 liradan geri alınıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle