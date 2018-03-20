Piyasa gözetiminde ‘denetim’ sıkıntısı
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, “Türkiye’de bu işi tam hakkıyla yapamadığımızı söylemeliyim” dediği piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sıkıntı, rakamlara da yansıdı.
Bakanlığın geçtiğimiz yıl sanayi ürünlerine yönelik yürüttüğü denetimler, bir önceki yılın gerisinde kalırken, Faaliyet Raporu’nda denetim personeli eksikliğine dikkat çekildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı verilerine göre farklı ürün/marka ve modelde yapılan toplam denetim sayısı 191 bin 301’i bulurken, bu rakam 2017’de yüzde 41’lik düşüşle 111 bin 530’da kaldı. Denetim sayısı azalınca, tespit edilen uygunsuz ürün sayısında da azalma görüldü. 2016 yılında teknik mevzuata uygun bulunmayan ürün sayısı 90 bini geçerken, 2017’de tespit edilen uygunsuz ürün sayısı 41 bin olarak açıklandı.
2017’de, teste gönderilen ürün sayısında da azalma oldu. 2016’da 917 farklı ürün teste gönderilirken bunlardan 219 farklı marka/model hakkında toplatma kararı verilmişti. 2017’de teste gönderilen ürün sayısı ise 599’da kaldı, bunlardan 163’ü hakkında güvensizlik kararı verilerek piyasadan toplatıldı. Geçen yıl sanayi ürünlerinin genel denetimindeki yüzde 41’lik düşüşe karşın, asansör denetim sayısı ise arttı. 2016’da toplam 6 bin 71 asansör denetlenirken, 2017’de denetimi yapılan asansör sayısı 7 bin 120’ye çıktı. Buna karşın, 2017’de uygunsuz olarak tespit edilen asansör sayısı bir önceki yıla göre azalma gösterdi. 2016’da 8.3 milyon TL idari para cezası kesilen asansörlere, geçtiğimiz yıl kesilen ceza miktarı 7 milyon TL’ye düştü.
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