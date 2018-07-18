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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
NEW YORK (AA)
18.07.2018 - 22:45, Son Güncelleme:

Piyasa değeri 900 milyar doları aştı... Apple ile arasındaki fark iyice azaldı

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Piyasa değeri 900 milyar doları aştı... Apple ile arasındaki fark iyice azaldı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün şirket tarihinde ilk defa 900 milyar doların üzerine tırmandı. 

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 1,843 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 0,8 artışla 1,858 dolara kadar yükseldi. 

Bu sonuçla firmanın piyasa değeri bugün 7 milyar dolar artışla 902 milyar dolara ulaşmış oldu. 

Ayrıca Amazon'un hisseleri 8 işlem günü üst üste şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. 

Böylece ABD'nin en değerli ikinci firması olan Amazon, 935 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Apple ile arasındaki farkı daha da azalttı. 

Salı günü serveti 150 milyar doları aşan ve dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti de bugün 152 milyar dolara yaklaştı. 

"PRİME DAY"DE 100 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN SATILDI
Amazon, ayrıca her yıl "Prime" üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day"de bu sene rekorlar kırıldığını bildirdi. 

Şirketten yapılan açıklamada, pazartesi günü başlayarak dün gece sona eren ve 36 saat süren bu seneki "Prime Day"de dünya genelindeki "Prime" üyelerinin 100 milyondan fazla ürün satın aldığı belirtildi. 

Açıklamada, oyuncak, güzellik ürünleri, kişisel bilgisayar ve aksesuarlar, giyim ve mutfak ürünleri kategorilerinin her birinde ise 5 milyondan fazla ürünün satıldığı kaydedildi. 

"Prime Day" boyunca dünya genelinde 17 farklı ülkede rekor sayıda "Prime" üyesinin Amazon üzerinden alışveriş yaptığı bilgisinin ifade edildiği açıklamada, 16 Temmuz'da şirket tarihinde bir günde en fazla kullanıcının yeni "Prime" üyesi olarak bu alanda da rekor kırıldığı vurgulandı. 

Amazon, geçen yılki "Prime Day"de bir önceki yıla göre satışların yüzde 60, kullanıcı sayısının da yüzde 50 oranında artış gösterdiğini bildirmişti. 

Şirket, nisan ayında, dünya genelindeki "Prime" üyesi kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu. 

Geçen yıl 30 saat süren "Prime Day"de yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yapılırken, ABD'li analiz firması Coresight Research'e göre bu yıl satışların geçen yıla kıyasla yüzde 42 artarak 3,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

 

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