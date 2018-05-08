Piyasa çok hareketli: Dolar 4.30 TL'yi geçti

ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine görürken, Türk Lirası dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında bulunuyor. Dolar/TL güne 4.27 seviyesinden başlarken; 4.3018 ile tarihi zirvesini gördü.

Dolar kuru saat 16.46 itibarıyla 4.3008 TL'de hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 5.1135 seviyesini gören Euro/TL, şu dakikalarda 5.0950 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları üç buçuk yılın zirvesini gördükten sonra hafif gerilerken; yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi İran'ın nükleer anlaşmasından çekip çekmeyeceği konusundaki kararını bekliyorlar.

DOLAR/TL KURUNDA İŞTAH SÜRÜYOR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "TL varlıkları konuşmaya devam ediyoruz. dolar/TL kuru, 4.30 seviyesi ile tarihi rekor seviyesini test etti. Aslında, bu rekor seviyesi için spesifik bir neden olduğunu söylemek zor. TL varlıklardaki kırılganlığın sürüyor olması ve dış piyasada ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle, dolar/TL kurunda yukarı yönde tepkinin devam etmesini tetikliyor. Dolar endeksi, 28 Aralık 2017 tarihinden bu yana ilk kez yeniden 93 puana yükselirken, bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız ediyor. Aynı zamanda, Türkiye’ye yönelik risk algısındaki artışın sürdüğünü de söylemekte fayda var.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı 236 puan seviyesinde ve geçtiğimiz haftadan bu yana agresif bir tepkinin olduğu dikkat çekiyor. Erken seçim sürecinde olmamız ve seçim sonucu belirsizliğinin etkisi, TL üzerinde baskı kurduğu için kurlar üzerinde sağlıklı bir fiyatlamanın olmadığını gözlemliyoruz. Açıkçası, Türkiye’ye ile ilgili risk algısı iyileşmediği müddetçe TL’de net bir şekilde pozitif ayrışma beklemek zor gibi duruyor. Diğer taraftan, ABD dolarının da seyri bu süreçte önemli olacaktır. Çünkü dışarıda yavaş yavaş son dönemdeki kayıplarını toparlamaya çalışan bir dolar var. Dolardaki güçlenme çabasının GOP’ları rahatsız etmeye devam etmesi ve TL’nin de bu taraftan negatif nemalandığını unutmamak gerek. TL ayağı rahatlasa bile Dolar tarafı güçlenmeye devam ettiği müddetçe kurun yukarı yönde eğilimi sürmeye devam edebilir" dedi.

Karadağ, teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Haftalık periyotta dolar/TL kurunda iştah sürüyor. Kur bugün 4.30 seviyesi ile rekorunu tazeledi ve bu seviyeyi direnç konumuna getirdi. Kurda geri çekilmelerde rahatlama görebilmemiz için ilk etapta 4.25 ve ardından 4.20 seviyesinin altında kapanışlar görülmesine ihtiyaç var. Kurun rekor seviyelerin ardından denge arayışına gireceğini unutmamak gerek."

FAİZLER SERT YÜKSELİŞTE

Artan bütçe giderleri ise Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisi ile tahvil getirilerinde sert yükselişleri beraberinde getiriyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe'den bugüne 100 baz puanı aştı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta Perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.87, valörde son işlemde yüzde 13.92 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün en yüksek yüzde 13.97 seviyesini test etti.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde bugün spot piyasada son işlem ise yüzde 15.49 seviyesinde.