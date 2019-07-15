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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cenk ÖZ/MARENELLO
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pistten gelen inovasyon

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Pistten gelen inovasyon

SHELL’in kurşunsuz ve dizel performans yakıtlarının yeni nesli olarak tanımlanan V-Power, Ferrari ile geliştirilen ve Ferrari tarafından tavsiye edilen dünyadaki tek yakıt olma özelliğini taşıyor.

Shell’in “DeneVHisset” kampanyası kapsamında Ferrari’nin vatanı İtalya Marenello’da düzenlediği etkinlikte, Ferrari’nin Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, V-Power’ın yarış kazandıran üstün özelliklerini anlatırken, katılımcılar yakıtın performansını kullandıkları Ferrari araçlar ile yarış pistinde deneyimleme fırsatı buldu. Vettel, İtalya’da düzenlenen etkinlikte, başarılarının en önemli nedenlerinden birinin Shell ile geliştirdikleri yakıt teknolojisi olduğunu belirterek, “Ben yarış dışında kullandığım otomobilimde de aynı yakıtı kullanıyorum. Dünyanın herhangi bir yerinden alacağınız V-Power, Formula 1’de kullandıklarımıza yüzde 99 oranında benziyor” dedi.

F1’DE İLK ZAFER

Ferrari’nin 1951 yılındaki ilk “Formula 1” zaferinde de yakıtın Shell tarafından sağlandığını belirten Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, bugüne kadar pek çok sampiyonluk kazanan Ferrari’nin, yarışlarda Shell tarafından geliştirilen yakıtları kullandığını vurguladı. Faber, “Ferrari tarafından tavsiye edilen tek yakıt olma özelliği taşıyan V-Power, Shell’in en gelişmiş ve verimli performans yakıtıdır. Performans konusunda ilkelerinden vazgeçmeyen Ferrari ile birlikte geliştirdiğimiz V-Power, tüketicilerimizin de tercih ettiği bir ürünümüzdür” dedi. Felix Faber, motoru korumaya da yardımcı olan Shell V-Power sayesinde daha fazla verimlilik ve daha gelişmiş performans elde etmenin yanı sıra gücü ve performansı araçlarında hissettiğini vurguladı. Faber, “Pistten gelen bu inovasyon sayesinde, tüketicilerin sadece araçlarındaki performansı değil, sağladıkları verimlilikten dolayı da memnuniyetlerini görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi.

 

70 DERECEDE YARIŞIYORUM

SEBASTIAN Vettel, yarışlara fiziksel olarak hazır olabilmenin gerçekten zor olduğunu belirterek, “Formula 1 aracı ile yapabilecekleriniz normal bir binek otomobil ile yapabileceklerinizden gerçekten çok farklı. O nedenle insanlar genellikle ne kadar zor olabildiğini hayal edemiyorlar. Oldukça yorucu ve otomobilin içi çok sıcak. Yanımızda 120 dereceli bir radyatör bulunuyor, kokpittin ısısı 70 dereceye çıkıyor. Ayrıca üzerimizde de teçhizat var. Bu yüzden fiziksel olarak iyi durumda olmak çok önemli” diye konuştu.

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