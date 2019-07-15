Pistten gelen inovasyon
SHELL’in kurşunsuz ve dizel performans yakıtlarının yeni nesli olarak tanımlanan V-Power, Ferrari ile geliştirilen ve Ferrari tarafından tavsiye edilen dünyadaki tek yakıt olma özelliğini taşıyor.
Shell’in “DeneVHisset” kampanyası kapsamında Ferrari’nin vatanı İtalya Marenello’da düzenlediği etkinlikte, Ferrari’nin Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, V-Power’ın yarış kazandıran üstün özelliklerini anlatırken, katılımcılar yakıtın performansını kullandıkları Ferrari araçlar ile yarış pistinde deneyimleme fırsatı buldu. Vettel, İtalya’da düzenlenen etkinlikte, başarılarının en önemli nedenlerinden birinin Shell ile geliştirdikleri yakıt teknolojisi olduğunu belirterek, “Ben yarış dışında kullandığım otomobilimde de aynı yakıtı kullanıyorum. Dünyanın herhangi bir yerinden alacağınız V-Power, Formula 1’de kullandıklarımıza yüzde 99 oranında benziyor” dedi.
F1’DE İLK ZAFER
Ferrari’nin 1951 yılındaki ilk “Formula 1” zaferinde de yakıtın Shell tarafından sağlandığını belirten Shell & Turcas CEO’su Felix Faber, bugüne kadar pek çok sampiyonluk kazanan Ferrari’nin, yarışlarda Shell tarafından geliştirilen yakıtları kullandığını vurguladı. Faber, “Ferrari tarafından tavsiye edilen tek yakıt olma özelliği taşıyan V-Power, Shell’in en gelişmiş ve verimli performans yakıtıdır. Performans konusunda ilkelerinden vazgeçmeyen Ferrari ile birlikte geliştirdiğimiz V-Power, tüketicilerimizin de tercih ettiği bir ürünümüzdür” dedi. Felix Faber, motoru korumaya da yardımcı olan Shell V-Power sayesinde daha fazla verimlilik ve daha gelişmiş performans elde etmenin yanı sıra gücü ve performansı araçlarında hissettiğini vurguladı. Faber, “Pistten gelen bu inovasyon sayesinde, tüketicilerin sadece araçlarındaki performansı değil, sağladıkları verimlilikten dolayı da memnuniyetlerini görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi.
70 DERECEDE YARIŞIYORUM
SEBASTIAN Vettel, yarışlara fiziksel olarak hazır olabilmenin gerçekten zor olduğunu belirterek, “Formula 1 aracı ile yapabilecekleriniz normal bir binek otomobil ile yapabileceklerinizden gerçekten çok farklı. O nedenle insanlar genellikle ne kadar zor olabildiğini hayal edemiyorlar. Oldukça yorucu ve otomobilin içi çok sıcak. Yanımızda 120 dereceli bir radyatör bulunuyor, kokpittin ısısı 70 dereceye çıkıyor. Ayrıca üzerimizde de teçhizat var. Bu yüzden fiziksel olarak iyi durumda olmak çok önemli” diye konuştu.
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