'Pişmiş toprak' için Eskişehir'e akın ettiler
BAŞAK Çatı ve Cephe Sistemleri ana sponsorluğunda Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 12. kez düzenlediği Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eti Eski Fabrika alanında meraklısıyla buluştu.
Anadolu toprağının değerinin bu tarz önemli etkinliklerle artacağına inandıklarını belirten Başak Kiremit Genel Müdürü Engin Çizer, “Toprağıyla ünlü Anadolu kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile birlikte fabrikaya gelen konuklara Başak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Füruz Karık, tesisi gezdirerek üretim faaliyetlerini anlattı. Burada değerlendirmelerde bulunan Ataç, “Başak Çatı ve Cephe Sistemleri’ne yıllardır bize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Toprak sanayisi için Tepebaşı’nın önemi çok büyük. 12’ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen, şehrimize ve sanata katkı sağlayan tüm firmalarımıza ve yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu sayede Tepebaşı’nın adı tüm dünyada sanata verdiği katkı ile anılıyor” şeklinde konuştu.
Füruz Karık da sempozyumun bir parçası olmaktan onur duyduklarını ifade etti.
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