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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun

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Pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeni Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alana ekilen pırasadan bu yıl dönüm başına 7 ton hasat bekleniyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kış aylarında çok tüketilen pırasanın hasadına başlandı.

Yeni Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dönümlük alana ekilen pırasalar, sökülüp, bağlanıp, yıkandıktan sonra pazara ya da soğuk hava depolarına gönderiliyor.

Bu yılki hasattan memnun olan çiftçiler ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurt dışına satmayı hedefliyor.

SS Yeni Yenice Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Okyay, AA muhabirine, bu yılki hasattan çok memnun olduklarını söyledi.
Okyay, şöyle konuştu:

"Yıllardır fabrikaların yetkilileri, en kaliteli ürünlerin bizim bölgemizden çıktığını ifade ediyor. Ürünlerimizi yıllardır Hollanda'ya, Belçika'ya gönderiyoruz. Şoklama fabrikalarına veriyoruz, onlar yurt dışına gönderiyor. Bundan sonra da yurt dışına ihracat yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl pırasa çok verimli, kalitesi çok güzel. Normalde her yıl bir dönümden 5-6 ton alıyorduk, bu yıl 7 tonu buluruz. Havalar soğuyunca pırasaya talep daha çok artacaktır. Talep beklentimiz oldukça yüksek."

TARLADA ÇALIŞARAK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Pırasa hasadında çalışan köylü kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tarladan pırasa sökümü gerçekleştiren 65 yaşındaki Nihal Bereket, çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Bereket, sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar çalıştıklarını ifade ederek, "İşçilerin çalışmasına ve kalabalığına göre günlük hasat miktarı değişiyor. Köyümüzün kalkınması için elimizden gelen ne varsa yaparız." diye konuştu.

54 yaşındaki Sabriye Alsan ise tarlada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Alsan, günde 10 kişinin 300 pırasa soyduğunu belirterek, "Biz de pırasanın boyutuna göre günlük 150-200 tane bağlıyoruz. Bu yıl hasat gayet güzel, satışlarımız yolunda. Pırasaların kalitesi de çok iyi. Buradan kazandığımız paralarla evimize, evlatlarımıza öteberi alıyoruz. Burada hem stres atıyoruz, vakit geçiriyoruz hem de çoluğumuza çocuğumuza hediye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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