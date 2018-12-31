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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.12.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

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Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

Pırasaya yurt dışından gelen talep İzmir'in Torbalı ilçesindeki üreticileri sevindirdi.

KIŞLIK sebze üretiminde ülkenin önde gelen merkezleri arasında yer alan İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 bin dekar ekili alanda pırasa hasadı başladı. Soğuk ve yağış nedeniyle güçlükle toplanan pırasalar iç pazarın yanı sıra Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Polonya ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.

Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

Bölgede temmuz-eylül aylarında tarlaya ekilen pırasa, 3-6 ay arasında olgunlaşıyor. Kasım ayında ilk sürgünü alınan pırasa, sökülüp temizlendikten sonra yaklaşık 20 kiloluk balyalar halinde tazyikli suyla yıkanacak havuzlara alınıyor. Tezgaha konulacak hale getirilen pırasa balyaları duruma göre pazara ya da soğuk hava depolarına gönderiliyor. İhraç edilecek olan pırasalar ise istenilen boy uzunluğuna göre kesilip temizlendikten sonra kasalanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2017 verilerine göre, geçen yıl 36 bin ton pırasanın elde edildiği Torbalı'da bu yıl ekim alanının genişlemesiyle rekoltede önemli artış bekleniyor.

 

İHRACAT YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torbalı Ovası'nın sebze üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ovada pırasa üretiminin bu yıl artış gösterdiğini belirten Girgin, 5 bin dekarlık alanda çiftçilerin pırasa üretimi yaptığını söyledi.

Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

Girgin, bu yıl pırasa üreticisinin fiyatlardan ve ürünlerinin ihracata gönderilmesinden memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üreticimiz bu sene çok memnun. Avrupa ülkelerine ihracatımız var. Bu ülkeler Almanya, Hollanda, İsveç, Bulgaristan. Bu yılki ihracat çiftçimizin yüzünü güldürmekte. Geçen sene ihracatımız yoktu. Ürün tarlada kalmıştı. Bu sene ihracat var üretici çok memnun. İç pazarda da talep var, mallarımız para etmekte, çiftçimiz yaralarını sarıyor. İç piyasada pırasanın tarladan çıkış fiyatı 1 lira 80 kuruş. Avrupa'ya da 5 lira civarında fiyatlandırma olmaktadır. Üretici şu anda bu fiyatlardan çok memnun."

 

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E HER GÜN PIRASA SEVKİYATI YAPILIYOR

Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

İhracatın yanı sıra Türkiye'nin her köşesine ovada yetiştirilen ürünlerin gittiğini aktaran Girgin, İstanbul, Ankara ve İzmir'e her gün düzenli olarak pırasa sevkiyatının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Pırasa üreticisi Nebi Karateke ise bu yıl 700 dekarlık bir alanda pırasa üretimi yaptığını belirterek, kendi üretiminin yanı sıra bölgedeki çiftçilerden ürünlerini alarak ihraç ettiklerini söyledi.

Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

Yurt dışına giden pırasayı ülkelerin taleplerine göre hazırladıklarını anlatan Karateke, "Pırasayı, yurt dışında Bulgaristan, Hollanda, İsviçre, Almanya'ya göndermekteyiz. Bu ülkelerden gelen talebe göre yapraklı ya da yapraksız batom şeklinde ihracata uygun biçimde istenilen çap ve ebatlarda yapmaktayız. Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara gibi talep olan yerlere göndermekteyiz." dedi.

 

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