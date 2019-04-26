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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Pilot sayısı 10 bini aştı

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Pilot sayısı 10 bini aştı

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla istihdam edilen pilot sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 10 bin 189'a yükseldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle hızla büyüdü. 

Sektör, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletlerindeki fiyat düzenlemeleriyle gelişmesine devam ediyor. 

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin çalışan istihdam edilirken, bu sayı geçen yıl 205 bine ulaştı. Sektörün 2018 yılı cirosu da 110 milyar liraya yükseldi. 
Sivil havacılık işletmeleri bünyesinde geçen yılın sonu itibarıyla 515 uçak, 200 hava taksi, 367 genel havacılık aracı, 260 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam bin 404 aracın yer aldığı görüldü. 

Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı 2018 sonu itibarıyla 10 bin 189'a yükseldi. Söz konusu rakam, 2017'de 9 bin 988 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece pilot sayısında, bir yılda yüzde 2 artış gerçekleşti. 

YABANCI PİLOT SAYISI AZALDI

Türkiye'deki hava yolu şirketlerindeki uçak, helikopter ve diğer hava araçlarında geçen yılın sonu itibarıyla 10 bin 189 pilot hizmet veriyor. 
Uçak ve helikopterlerde çalışan pilotların 544'ünü yabancılar oluşturuyor. Türk sivil havacılığında hizmet veren yabancı pilot sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azaldı. 

Türkiye'de 2017'de 732 yabancı pilot istihdam edilirken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 544'e geriledi. 

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