Pidenin kilosu İstanbul’da 7.27 İzmir’de 7.14 lira
TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 6.66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7.2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Balcı, geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını kaydetti.
Balcı, İzmir'de 350 gram pidenin 2.5 lira olarak satılacağını ifade etti. Bu açıklamaya göre İstanbul ve Ankara’da pidenin kilogram fiyatı 7.27 lira, İzmir’de ise 7.14 liraya denk geliyor. Yıllık enflasyon baz alındığında bir yıl içinde pidedeki yüzde 8 artışı vatandaşların hoşgörü ile karşılayacaklarını düşündüklerini dile getiren Balcı, fırıncı esnafının gerekli özveri ve fedakârlığı gösterdiğini vurguladı. Ekmek fiyatlarına da değinen Balcı, "Bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Kilogram fiyatı yine azami 5 lira olarak uygulanacak. Pidedeki 7.2 liralık kilogram fiyat da ülke bazında her ilde uygulanacak azami fiyattır. Bu fiyatın altında satış yapacak iller de kendi maliyet hesabına göre satış yapacak" diye konuştu.
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