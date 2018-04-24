Pide fiyatları ile ilgili sıcak gelişme
RAMAZAN pidesi bu yıl zamlı olarak sofralardaki yerini alacak. Geçen yıl kilogram fiyatı 6.60 olan ramazan pidesine yüzde 8’i geçmemek kaydıyla bu yıl 7.15 TL’den satılacak. Fırıncılar Federasyonu da alınana kararı doğruladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin hiç bir yerinde pide fiyatlarına yüzde 8’den fazla zam yapılamayacak. Bu zamm yapmak zorundaydık. Çünkü, işçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdilerimizde fiyatlar yükseldi. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi.
Pide fiyatlarının artışından sonra gözler ekmek fiyatlarına çevrildi. Sektöre yakın kaynaklar ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.
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