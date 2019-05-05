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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2019 Ramazan pidesi fiyatları

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Pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2019 Ramazan pidesi fiyatları

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti pidenin bu yılki fiyatı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hem sahur hem de iftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi, geçen yıl 2,5 liradan satılmıştı. Peki, pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2019 Ramazan pidesi fiyatları

Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların ise gözü kulağı ikamet ettikleri ildeki pide fiyatlarına çevrildi. Peki, pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2019 Ramazan pidesi fiyatları

İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları

İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak." dedi.

İstanbul'da Halk Ekmek pidesi 1 liradan satılacak

İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin duyurusuna göre, 300 gramlık pide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik koordinasyonunda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 liradan satışa sunulacak.

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