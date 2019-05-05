Pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2019 Ramazan pidesi fiyatları
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti pidenin bu yılki fiyatı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hem sahur hem de iftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi, geçen yıl 2,5 liradan satılmıştı. Peki, pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2019 Ramazan pidesi fiyatları
Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların ise gözü kulağı ikamet ettikleri ildeki pide fiyatlarına çevrildi. Peki, pide fiyatları bu yıl ne kadar? İşte 2019 Ramazan pidesi fiyatları
İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları
İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak." dedi.
İstanbul'da Halk Ekmek pidesi 1 liradan satılacak
İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin duyurusuna göre, 300 gramlık pide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik koordinasyonunda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 liradan satışa sunulacak.
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