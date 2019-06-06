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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.06.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Peygamberler diyarında alışveriş bereketi

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Peygamberler diyarında alışveriş bereketi

Tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Şanlıurfa’nın tarihi çarşılarında Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş hareketliliği yaşandı.

İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin tarihi çarşılarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin tarihi çarşılarına akın etti. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar da rahat bir nefes aldı.
Ramazan Bayramı nedeniyle çarşıda yoğunluk oluştuğunu belirten esnaflardan Cahit Taş, “Ramazan Bayramında çok şükür alışveriş oluyor. Vatandaşlar alışveriş yaptığı için mutluyuz. Bayram gayet güzel geçiyor. Vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor” dedi.

“BAYRAMDA ÇARŞIDA YOĞUNLUK OLUŞUYOR”

Esnaf Mehmet Reşat ise "Ramazan Bayramı hoş geldi. Vatandaşlar alışverişe çıkmış, mutluyuz. Gelen yerli ve yabancı vatandaşlar alışveriş yapıyor. Çarşı baya kalabalık oldu bu bayramda. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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