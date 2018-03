Petrolü ABD verileri düşürdü

Petrol fiyatları, ABD'de artan kaya petrolü üretiminin ABD'de stokların düşmesini sınırlayacağı ve küresel arz fazlasını artıracağı endişeleri ile kayıplarını varil başına 61 dolar civarında korudu.



Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 1.1 düştükten sonra fazla değişmedi. Resmi verileri, ABD'nin büyük kaya petrolü bölgelerinden gelen üretimin Nisan ayından günlük 131,000 varil artacağı tahminini gösterdi. Bloomberg'in anketine göre, ABD'de ülke çapında petrol stoklarının geçen hafta yüzde 1.9 milyon varil artması bekleniyor.



Petrol, Ocak ayında 66 doların üzerine çıktıktan sonra geçen ayki geniş tabanlı kaybını geri almakta zorlanıyor. ABD'de artan üretim, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntıları yoluyla küresel arz fazlasını azaltma çabaları için tehdit oluşturmaya devam ediyor.



Seul'de Samsung Futures Inc. emtia analisti Kim Kwangrae, "Şimdilerde, ABD'de artmakta olan ham petrol üretimine ilişkin endişelerin sürmesinden dolayı petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı var," dedi ve "ABD stokları tekrar artıyor, ancak bu olağandışı bir durum değil. Zira bu dönemde stoklar mevsimsel olarak artıyor" şeklinde görüş bildirdi.



Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 15 sent düşerek Tokyo sati ile 11:02'de varil başına 61.21 dolara indi. Kontrat Pazartesi günü yüzde 1.1 düşüşle 61.36 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 60 altında.



Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 16 sent düşerek varil başına 64.79 dolara geriledi. Kontrat Pazartesi günü 54 sent ya da yüzde 0.8 düşüşle 64.95 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Mayıs vadeli WTI'a kıyasla 3.62 dolar primli işlem gördü.