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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
NEW YORK (AA)
11.04.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

Petrole 'Ortadoğu' ateşi: Yükseliyor

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Petrole 'Ortadoğu' ateşi: Yükseliyor

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün fiyatı, Ortadoğu'da artan arz güvenliği endişeleriyle bugün 73 doları aştı.

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 73,09 dolara kadar yükselirken 28 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da en yüksek 67,42 dolar seviyesine kadar çıkarak 4 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesine tırmandı.
TSİ 22.30'da Brent türü ham petrolün günlük kazancı yüzde 1,2, WTI tipi ham petrolün günlük kazancı da yüzde 1,8 oldu. Dün, Brent türü ham petrol yüzde 3,5, WTI tipi petrol de yüzde 3,3 artış kaydetmişti.

TRUMP'IN TWEETİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah Twitter'dan yaptığı paylaşıma işaret eden uzmanlar, bunun Ortadoğu'da arz güvenliği endişesini giderek artırdığını belirtti.

Ayrıca uzmanlar, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın bölgedeki sıcak çatışmalara müdahil olma ihtimaline dikkati çekti.
Bunun gerçekleşmesi halinde bölgedeki petrol arz güvenliğinin giderek tehlikeye girebileceğinin altını çizen uzmanlar, bu durumda Suudi Arabistan'ın da ham petrol üretimi ve ihracatında düşüş görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE

Bugün Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a atılan balistik füzenin başkent semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirilmişti.

Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı. 

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