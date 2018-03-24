Petrolde 8 ayın en kazançlı haftası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPetrolde 8 ayın en kazançlı haftası
GeriEkonomi Petrolde 8 ayın en kazançlı haftası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
24.03.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Petrolde 8 ayın en kazançlı haftası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Petrolde 8 ayın en kazançlı haftası

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 8 ayın en kazançlı haftasını geçirdi. Londra Brent türü ham petrolün varili haftayı 70,36 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise 65,81 dolardan kapattı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varili 66,01 dolardan başladığı haftayı 70,36 dolardan tamamlayarak yüzde 6,6 artış kaydetti.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili de haftaya 62,23 dolardan başladıktan sonra 65,81 dolara ulaştı ve bu süreçte yüzde 5,7 yükseliş gösterdi.

Böylece her iki ham petrol türü, geçen senenin temmuz ayından bu yana en kazançlı haftayı geride bıraktı.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el Falih, cuma günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasının 2019 yılına kadar devam etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından, cuma günü itibarıyla Brent türü petrolde yüzde 2,1 ve WTI tipi petrolde yüzde 2,3 artış oldu.

Her iki petrol türü çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 artış kaydederek son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ORTADOĞU'DA ARTAN JEOPOLİTİK RİSKLERİN FİYATLARA ETKİSİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta artış beklentisine karşın düşüş göstermiş, bu da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.

Ayrıca, Ortadoğu'da artan jeopolitik risklere dikkati çeken uzmanlar, bunun da petrol fiyatlarının yükseliş göstermesinde etkili olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından ABD'yi çekmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu durumda ABD'nin İran üzerine yeniden yaptırımlar getirebilme olasılığına dikkati çekerek bunun İran'ın petrol ihracatını kısıtlayabileceğini belirtti.

Uzmanlar, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışının arttığına da değinerek, bunun İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik ve Ortadoğu petrol arz güvenliği için risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AB, Moskova’daki elçisini geri çağırdı

AB, Varna öncesi gerilimi yükseltti

Bolton depremi: ABD’nin ulusal güvenliğine askeri müdahale yanlısı isim

Fransa’da terör: 3 ölü