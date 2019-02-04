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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
04.02.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Petrol zengini Suudi Arabistan 2 nükleer santral kuruyor

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Petrol zengini Suudi Arabistan 2 nükleer santral kuruyor

Suudi Arabistan, nükleer reaktör inşa etmek için 5 ülkeden teklif aldı.

Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi kıyısında inşa etmeyi planladığı iki nükleer reaktör için 5 ülkeden yaklaşık 14 milyar dolar değerinde teklif aldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, Sultan düzenlediği basın toplantısında, nükleer reaktörlerin inşa edileceği sahanın özelliklerini belirlemek için sözleşme yapıldığını söyledi. Bir nükleer reaktörün maliyetinin 6 ila 7 milyar dolar arasında değiştiğini kaydetti.

Şehir için ilk tekliflerin ABD, Rusya, Fransa, Kore ve Çin’deki teknoloji kurumlarından vermeleri istendiğini belirten Sultan söz konusu ülkelerden gelen tekliflerin değerlendirildiğini ve ardından başka tekliflerin verilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Suudi Arabistan’a nükleer enerji altyapısını geliştirmede kaydettiği büyük ilerleyişe övgüde bulunan ve ulusal programa yönelik gerekli adımları desteklemek için yasal bir çerçeve ve kapsamlı çalışmalar ortaya koyan bir rapor göndermişti. Raporda Suudi Arabistan'ın nükleer enerji kullanımı konusunda deneyime sahip ülkelerle geliştirdiği stratejik ortaklıkları ve müzakere sürecini tamamlamak için teknoloji sağlayıcılarıyla düzenli olarak görüşmeler gerçekleşmesinin önemine dikkat çekilmişti.

Raporda ayrıca Suudi Arabistan tarafından yürütülen ve özellikle Krallık hükümetinin ve program liderliğinin desteğiyle hayata geçirilen olumlu uygulamalardan, programı desteklemeye yönelik stratejik ortaklıklardan, Krallık'taki ilk atom enerjisi istasyonunun inşa alanına ilişkin çalışma verilerinin geliştirilmesi ile korunmasından ve sektöre ilişkin düzenleyici ve yasal çerçeve geliştirme mekanizmasından da övgüyle söz edilmişti.

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