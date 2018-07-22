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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
22.07.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

"Petrol piyasasındaki dalgalanmalar fiyata baskı oluşturuyor"

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"Petrol piyasasındaki dalgalanmalar fiyata baskı oluşturuyor"

Petrol piyasalarındaki dalgalanmaların fiyat baskısı oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, ilerleyen dönemlerde "petrol piyasalarının giderek daha az tahmin edilebilir olacağı" konusunda uyarıyor.

ULUSLARARASI petrol ölçütlerinden Brent ham petrolünün, yaklaşık bir hafta 79 dolar düzeyinden 9.0 gerilemesi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üyesi Suudi Arabistan başta olmak üzere, diğer ülkelerin petrol üretimini artırdığının bir kanıtı olarak görülüyor.

PVM Oil Associates kıdemli analisti Tamas Varga, konuya ilişkin CNBC’ye şunları söyledi:

Politik ve ekonomik olaylar petrol piyasasını, uzun bir süredir görmediğimiz şekilde şekillendiriyor. Küresel arz ve talep dengesini saran belirsizlikler gün geçtikçe artıyor.

Suudi Arabistanın geçen ay küresel petrol dağıtımını günde 400 bin varilden 7.6 milyon varile çıkardığı iddialarının ardından ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi, Amerikanın petrol üretiminin ilk kez günlük 11 milyon varile ulaştığını açıkladı.

ABDnin petrol stoklarında geçen hafta görülen artış, enerji piyasasındaki düşüş eğiliminin şiddetini arttırırken, Morgan Stanley enerji analistlerinin yayınladığı raporda, İran yaptırımları öncesi bazı OPEC üyeleri de petrol ihracatını arttırdı ve bu iki olay arasındaki uyuşmazlık petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor değerlendirmesi yer aldı.

Trump yönetimi, İranın nükleer programına yeniden yaptırım uygulama amacıyla ülkelere İrandan yapılan petrol ithalatını kesmeleri çağrısında bulunmuş fakat sonrasında OPECin en büyük üçüncü petrol üreticisine karşı alınan tavrı değiştirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bazı ABD müttefiklerine İrandan ithal edilen petrolü azaltmaları için feragat tanınabileceğini söylemişti.

Energy Aspectin yayınladığı raporda ise konuyla ilgili, İran petrol ithalatındaki düşüş kesinleşene dek iki ay boyunca piyasadaki dalgalanmalar devam edecektir denildi.

Uzman yorumlarının yanında bazı yatırımcılar vadeli petrol işlemlerindeki düşüşün iyi bir yatırım fırsatı olduğunu çünkü ABDnin İran ve diğer petrol üreticilerine uyguladığı yaptırımların arz sıkıntısı korkularını alevlendirebileceğini düşünüyor.

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