Petrol ithalatı yüzde 12 azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPetrol ithalatı yüzde 12 azaldı
GeriEkonomi Petrol ithalatı yüzde 12 azaldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
25.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Petrol ithalatı yüzde 12 azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Petrol ithalatı yüzde 12 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalışla 3 milyon 489 bin tona geriledi.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mayıs Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 30,98 azalışla 1 milyon 802 bin tona indi.     

Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 930 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 352 bin tonla Irak, 210 bin tonla Suudi Arabistan izledi.     

Motorin ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,88 artışla 1 milyon 333 bin tona çıktı. İthalatın geriye kalan bölümünü ise havacılık ve denizcilik yakıtları ile fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.     

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 azalışla 3 milyon 489 bin tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 971 bin olarak gerçekleşmişti.     

ÜRETİMDE AZALIŞ     

Mayısta motorin türleri üretimi yüzde 19,09 azalışla 798 bin 681 tona, benzin ürünleri üretimi ise yüzde 26,22 azalışla 372 bin 547 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi, yüzde 4,94 artarak 433 bin 541 tona yükseldi.     

Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi de yüzde 18,03 azalışla 2 milyon 204 bin ton oldu.     

Mayısta havacılık yakıtları ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,81 artışla 328 bin 581 tona ulaşırken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 38,04 azalışla 72 bin 103 tona geriledi.     

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 8,54'lük artışla 9 bin 384 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 43,95 azalarak 166 bin 132 tona indi.     

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat da yüzde 25,64'lük azalışla yaklaşık 640 bin 877 ton oldu.     

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise mayısta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,65 artışla 2 milyon 629 bin tona yükseldi.     

Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 7,95 artışla 2 milyon 256 bin ton, benzin türleri satışları da yüzde 3,02 azalışla 193 bin ton olarak gerçekleşti.   

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.07.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İkinci çeyrek zararı 889 milyon lira oldu; geliri yüzde 10 arttı

Uzungöl teleferiğinde ilk adım

Kripto para piyasa hacminde yükseliş  

Borsa güne yükselişle başladı