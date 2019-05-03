Petrol ithalatı şubatta arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPetrol ithalatı şubatta arttı
GeriEkonomi Petrol ithalatı şubatta arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
03.05.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Petrol ithalatı şubatta arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Petrol ithalatı şubatta arttı

Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artışla 3 milyon 366 bin tona yükseldi. Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı ise yüzde 78,30 artışla 2 milyon 343 bin tona çıktı.

Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 3 milyon 366 bin tona çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Şubat Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 78,30 artışla 2 milyon 343 bin tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 529 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 460 bin tonla Rusya ve 366 bin tonla Kazakistan izledi.
Motorin ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,71 azalışla 844 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı şubatta ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 3 milyon 366 bin tona çıktı.

İHRACAT YÜZDE 126 ARTTI

Şubatta motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,97 artışla 849 bin tona, benzin türleri üretimi yüzde 41,16 artışla 431 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 26,92 artışla 417 bin tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 67,79 artarak 2 milyon 530 bin tona çıktı.

Havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,93 artışla 315 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 431 artışla 298 bin tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 2 bin 189'luk artışla 129 bin tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 74,54 artarak 235 bin ton oldu. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 126,2 artarak yaklaşık 1 milyon 118 bin tona yükseldi.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,56 artışla 2 milyon 68 bin tona çıktı.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 0,05 artarak 1 milyon 663 bin tona yükselirken, benzin türleri satışı yüzde 1,26'lık kısmi bir azalışla 165 bin tona geriledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Vergi avantajında önemli nokta! Bu şartlara uyanlar ödemeyecek

Ramazan'da gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak

Bazı abonelikleri bitirmek çok zor! Girmek bir tık çıkmak bir ömür

Asker ve polise özel yerli cep