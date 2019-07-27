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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.07.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Petrol ithalatı mayısta arttı

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Petrol ithalatı mayısta arttı

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,76 artarak 3 milyon 969 bin 330 tona yükseldi.

Türkiye'nin petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,76 artarak 3 milyon 969 bin 330 tona çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 48,22 artışla 2 milyon 671 bin 510 tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 885 bin 738 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 757 bin 448 bin tonla Irak, 390 bin 991 tonla İran izledi.  Motorin ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,08 azalışla 945 bin 561 tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,76 artarak 3 milyon 969 bin 330 tona ulaştı.

Petrol ihracatında yüzde 60,27 artış

Mayısta motorin türleri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 artışla 1 milyon 72 bin 401 tona, benzin türleri üretimi yüzde 9,98 artışla 409 bin 732 tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 11,69 artışla 484 bin 222 tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 29,26 artarak 2 milyon 849 bin 985 tona çıktı.

Havacılık yakıtları ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,78 artışla 364 bin 89 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 150,36 artışla 180 bin 519 tona yükseldi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 938,3 artışla 97 bin 437 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 25,28 artarak 208 bin 136 ton oldu. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 60,27 artarak 1 milyon 41 bin 950 tona yükseldi.

Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,05 azalışla 2 milyon 499 bin 847 tona düştü.
Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 7,38 azalarak 2 milyon 93 bin 244 tona gerilerken, benzin türleri satışı yüzde 2,87'lik bir artışla 198 bin 569 tona yükseldi. 

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