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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Petrol ithalatı 2018'de yüzde 9,2 azaldı

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Petrol ithalatı 2018'de yüzde 9,2 azaldı

Türkiye'nin petrol ithalatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 38 milyon 711 bin ton oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 38 milyon 711 bin tona düştü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, en fazla petrol ithalatının yapıldığı ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Irak oldu.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 38 milyon 711 bin tona geriledi.  Bu dönemde toplam petrol ithalatındaki en büyük kalem olan ham petrol ithalatı yüzde 18,61 azalarak 20,9 milyon tona düştü. Motorin ithalatı ise yüzde 2,18 artışla 13,74 milyon ton olarak gerçekleşti.

AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin ve motorin fiyatları 2018'de uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak Türkiye'de de değişim gösterdi. Buna göre, vergisiz bayi satış fiyat ortalaması litre başına geçen yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 3,06 lira iken, bu rakam motorinde 3,25 lira olarak gerçekleşti.

ÜRETİMDE LİDER İZMİT RAFİNERİSİ

Geçen yıl en çok akaryakıt üretimini 10,8 milyon ton ile Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'nde yapıldı. Onu, 7,09 milyon tonla Tüpraş İzmir Rafinerisi ve 2,56 milyon tonla Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi izledi.

Geçen yıl Türkiye'nin toplam petrol ihracatı 8,87 milyon ton oldu. Bu ihracatın yüzde 46,99'unu rafinerici lisans sahipleri, yüzde 36,80'ini ihrakiye teslim lisansı sahipleri ve yüzde 16,20'sini dağıtıcı lisansı sahipleri oluşturdu.

Türkiye, 2017'de 42,7 milyon ton, 2016'da 40 milyon ton, 2015'te 39,6 milyon ton, 2014'te 32,6 milyon ton ve 2013'te de 18,6 milyon ton petrol ithal etmişti. 

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