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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
10.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Petrol ile ilgili çok önemli 'fiyat' tahmini

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Petrol ile ilgili çok önemli 'fiyat' tahmini

Dünyanın petrol ticareti yapan en büyük kuruluşları, petrolün varil fiyatının ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle gelecek yıl 65 doların altına inmeyeceğini, bir ihtimal de 100 doları aşabileceğini tahmin ediyor.

PETROL fiyatları ABD'nin Kasım ayında devreye girecek İran yaptırımları nedeniyle son aylarda yükseliş kaydetti. ABD'nin İran yaptırımı, dünyanın en büyük rezervli ülkelerinin üye olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kabiliyetlerini de sınava tutacak.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı LCOc1 geçen hafta 86.74 dolar ile 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi arz-talep tahmini üreten kuruluşlar gelişmekte olan ekonomilerdeki krizler ve büyük ekonomiler arasındaki ticaret anlaşmazlıkları nedeniyle petrole olan talebin gelecek yıl daralabileceğine, arzın ise ABD ve Rusya gibi OPEC üyesi olmayan ülkeler sayesinde yükselebileceğine dikkat çekiyorlar.

Dünyanın başlıca petrol ticaret şirketleri arasında yer alan Trafigura'nın başında bulunan Jeremy Weir, Londra'da düzenlenen petrol konferansında petrol fiyatları 100 doları aşarsa şaşırmayacağını ifade etti.

Petrol ve doğalgaz ticareti yapan Glencore'un GLEN.L başında bulunan Alex Beard ise aynı konferansta petrolün orta vadede 85-90 dolara oturacağını tahmin etti.

Gunvor'un başında bulunan Torbjorn Tornqvist ise talepteki artışın güç yitireceğini belirterek fiyatların gelecek yıl 70-75 dolar aralığına gerileyeceğini düşündüğünü ifade etti.

 

Sabit Kur ve Dalgalı Kur İncelemesi

Sabit Kur ve Dalgalı Kur İncelemesiEkonomistler Platformu’ndan Berna Dinç, bu videoda son dönemde sıkça tartışma konusu olan dalgalı kurdan sabit kura geçişin ne olduğunu ikisi arasındaki farkları anlatıyor.
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