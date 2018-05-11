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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.05.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Petrol fiyatlarında 100 dolar tehlikesi

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Petrol fiyatlarında 100 dolar tehlikesi

ABD'li yatırım bankası Bank of America Merrill Lynch, ham petrol fiyatlarının gelecek sene varil başına 100 dolara ulaşma riski bulunduğunu açıkladı.

Bankanın raporunda, küresel petrol piyasasında arz ve talep dengesinde gelecek sene sıkılaşma görülebileceği bildirildi.

Raporda, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu sene 70 dolar, gelecek sene ise 75 dolar olacağı tahmini yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen Bank of America Merrill Lynch Emtia Araştırmaları Müdürü Francisco Blanch, "2019'un ikinci yarısı için Brent'e 90 dolar fiyat hedefi koyuyoruz ve ham petrol fiyatlarının gelecek sene 100 dolara ulaşma riski olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek 18 ayda küresel petrol arz ve talep dengesinde sıkılaşma beklendiğine dikkat çekilen raporda, Venezuela'da düşen petrol üretimine ve İran'ın ham petrol ihracatının azalma olasılığına işaret edildi.

Raporda, ABD ile İran arasında 6 ay içinde yeni bir anlaşma imzalanmaması veya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın petrol üretim kısma anlaşmasına gelecek sene de devam etmesi durumlarında, küresel petrol piyasasının sıkılaşmasının olası olduğu uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekeceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yükselişine devam etmişti.

Bugün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 77,97 dolara, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 71,88 dolara kadar yükseldi.  

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