Petrol fiyatları yükseldi
Venezuela'nın ham petrol ihracatında zorlanması ve Suudi Arabistan'ın ABD'ye petrol ihracatını düşürmesi nedeniyle fiyatlarda yukarı yön izleniyor.
Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın ABD'ye yaptığı petrol ihracatının azalması ve ABD'nin yaptırımlarının ardından Venezuela'nın ham petrol ihracatını devam ettirmekte zorlanmasıyla üçüncü günde de yükseldi.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 artışla 62.24 dolara yükseldi.
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