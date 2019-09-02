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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mahmut Can Emir / İstanbul, (DHA) 
02.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Petrol fiyatları yeni ek gümrük vergileri etkisiyle karışık

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Petrol fiyatları yeni ek gümrük vergileri etkisiyle karışık

Petrol fiyatları, ABD ve Çin’in karşılıklı uyguladığı yeni ek gümrük vergilerinin küresel büyüme ve petrol talebi endişelerine sebep olmasıyla karışık.

ABD ve Çin birbirlerinden ithal ettikleri mallara ek gümrük tarifesi uygulamaya bugün başladı. ABD, Çin’den 125 milyar dolar tutarında ithalat için yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak ve tarifeye konu mallar arasında akıllı hoparlörler, bluetoothlu kulaklıklar ve ayakkabılar var. Çin de, misilleme olarak ABD’den petrol ithalatına yüzde 5 tarife uygulayacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan brent ham petrolü, yüzde 0.21 düşüşle 58.34 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 artışla 55.14 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında yeni ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.48 artışla 18.43 dolardan,

- altın, yüzde 0.2 artışla 1,532.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.14 artışla 2.5365 dolardan,

- platin, yüzde 1.09 artışla 941.9 dolardan ve

- paladyum da bir değişim göstermeyerek 1,539.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 467 liraya, Cumhuriyet altını da 1,934 liraya geriledi.

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