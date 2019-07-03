Petrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPetrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi
GeriEkonomi Petrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
03.07.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Petrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Petrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının, talep endişelerine baskın çıkmasıyla yükseldi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Brent petrolü için uzun vadeli tahminini OPEC ve Rusya liderliğindeki müttefiklerinin üretim kısıntısını beklentilerini üzerinde, dokuz ay, uzatmalarına karşın aşağı yönlü revize etti. Daha önce yayınladığı raporda gelecek üçüncü çeyrekte Brent petrolünde fiyatın 65-67,5 dolar/varil aralığında dalgalanacağını öngören Morgan Stanley, bu beklentisini 60-65 dolar/varil aralığı olarak değiştirdi.

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden, İsviçre merkezli UBS’in ekonomistleri ise, OPEC+ üyelerinin küresel üretim kısıntısı anlaşmasına yüksek oranda uyum göstermeyi sürdüreceklerini öngördüklerini belirterek, gelecek üç ayda Brent petrolünde fiyatın 70 doların üzerinde hareket edeceğini öngördüklerini açıkladılar.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 artışla 62.79 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.6 artışla 56.59 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, piyasalarda yeniden hissedilmeye başlanan küresel ticaret endişeleri etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.83 artışla 15.365 dolardan,

- altın, yüzde 1.47 artışla 1,428.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.34 düşüşle 2.6485 dolardan,

- platin, yüzde 0.05 artışla 833.9 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.19 artışla 1,555.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya, çeyrek altın 422 liraya, Cumhuriyet altını da 1,745 liraya yükseldi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İhbar tazminatı nasıl alınır?
İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz
Yastık altından servet çıktı
Bir ülke daha yasakladı! Hem para hem de hapis cezası var