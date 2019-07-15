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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.07.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Petrol fiyatları Çin'in GSYH büyümesinin yavaşlamasıyla düştü

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Petrol fiyatları Çin'in GSYH büyümesinin yavaşlamasıyla düştü

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçı olan Çin'de gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin beklenti altında kalmasıyla düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan brent ham petrolü, yüzde 0.25 düşüşle 66.55 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.42 düşüşle 59.96 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Çin'den gelen beklenti altındaki verilerin sebep ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle düştükten sonra, hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.09 artışla 15.25 dolardan,

- altın, yüzde 0.21 artışla 1,415.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.43 artışla 2.7055 dolardan,

- platin, yüzde 0.41 artışla 838 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.73 artışla 1,553.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya yükselirken, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,759 liraya geriledi.

 

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