"Petrol fiyatları 80 dolara çıkabilir"

Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında her geçen gün tırmanan jeopolitik gerginlik, petrol fiyatlarında yukarı yönlü dalgalanmaya yol açıyor. Küresel piyaslarda yatırımcılar, geride kalan haftayı ABD’nin Suriye’ye bir askeri müdahaleye başlayabileceğini gösteren herhangi bir işaret için Beyaz Saray’ı ve Başkan Donald Trump’ın Twitter hesabında paylaştığı mesajları yakından izleyerek geçirdi. Uluslararası petrol standardı olan Brent tipi ham petrolü, bir önceki aya göre yüzde 0,8 artışla 72,58 dolar seviyesine yükseldi ve Kasım 2014’ten bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

Batı Teksas (WTI)tipi ham petrolü ise mayıs ayı teslimatı için cuma günkü seansı temmuz ayından bu yana en iyi haftalık performansı göstererek 67.39 dolar seviyelerinde kapadı. Bu rakam 4 Aralık 2014’ten beri en yüksek gün içi seviyesi anlamına geliyordu.

Bazı petrol uzmanı analistler geçtiğimiz haftayı üç yılın zirvesinde kapatan ham petrol fiyatlarının fren yapmadan daha da yükselebileceğini öngörüyor.

Petrol konusundaki öngörüleri ile bilinen Stratejist John Normand liderliğindeki JP Morgan Anallistleri müşterilerine gönderdikleri notta, “Suriye’deki Batılı güçlerin askeri müdahale kapsamının genişletmesi ile ABD ve Avrupa Birliği’nin İran’a yaptırımları tekrar devreye sokması durumunda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 80 dolar ve üstünü test edebilir” ifadeleri yer aldı.

Kimi petrol uzmanı gelinen süreci döngüsel varlıklardan kaçınmak için bir zaman dilimi olarak değerlendiriyor. Ayrıca Trump ve ekonomik kurmaylarının Amerikalı şirket ve tüketicilere sunduğu “vergi hediyesi” de petro varlıklara sahip olma fırsatını cazip hale getiriyor. ABD’li yatırım bankası JP Morgan stratejistleri tarafından hazırlanan analizde, “İran’a uygulanacak ekonomik yaptırımlar yoluyla bu yaz gerçekleşmesini öngördüğümüz risklerin, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor.

Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlar ile ilgili olası bir karar daha yüksek fiyatlar ve ortalamanın üzerinde volatilite ile petrol piyasaları üzerindeki stresi muhafaza eden bir sürecin başlangıcı olabilir” ifadeleri yer aldı.

Analizde İran’a olası yaptırımların devreye girmesi sonrası petrol piyaslarında oluşacak dalgalanma 1973, 1979 ve 1990’daki büyük petrol şoklarından ziyade 2011 Arap Baharı ile kıyaslanıyor. Zira dünyanın en fazla petrol tüketen ülkeleri arasında olan ABD İran’dan ham petrol ihraç etmiyor. Ancak Avrupa Birliği ve Asyalı müşterilerin yaptırımlar doğrultusunda İran’dan petrol satın almaması piyasaların neşesini kaçırabilir.

Petrolde 'yükseliş' pozisyonları rekor seviyede

Yatırım bankalarının önde gelen bazı stratejistleri gelinen süreci enerji stoklarına sahip olmak için iyi bir zaman olarak adlandırıyor. Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley’nin Stratejisti Andrew Sheets, hafta sonunda müşterilerine gönderdiği notta, “Enerji, tarihsel olarak istikrarlı bir geç döngülü üstün performansa sahip olmuştur” diye yazdı.

Yatırım danışmanlığı şirketleri Brian Barish of Cambiar Investors ve James Paulsen of Leuthold Weeden Capital Management da son yıllarda enerji hisselerinin iyi performans gösterdiğine dikkat çekiyor.

Bu arada Brent vadeli işlemlerdeki net yükseliş pozisyonları 10 Nisan’da sona eren haftada rekor seviyesine ulaştı. JPMorgan’ın stratejistleri de ABD kaya gazı üreticilerinin karşı hamlesi öncesi üç ila altı ay sürecek daha yüksek petrol fiyatları için pozisyon aldı.