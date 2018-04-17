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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.04.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Petrol düşüşünü durdurdu

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Petrol düşüşünü durdurdu

Petrol fiyatları, OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılabileceğine ilişkin iyimserlikle düşüşünü durdurdu.

Petrol fiyatları, OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasını uzatabileceğine ilişkin iyimserlik ve analistlerin ABD'de ham petrol stoklarının düşeceğine ilişkin tahmini ile birlikte düşüşünü durdurdu ve varil başına 66 doların üzerinde işlem gördü.

 Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü bir haftayı aşkın sürenin en büyük kaybını gerçekleştirdikten sonra yüzde 0.6 yükseldi. Kuveyt Petrol Bakanı Bakheet Al-Rashidi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarını 2019 yılına uzatmayı değerlendireceklerini söyledi. Bloomberg'in anketine katılan analistlere göre, ABD'de ham petrol stokları, önceki dört hafta 5 yıllık ortalamanın altında kaldıktan sonra, geçen hafta düşüş gösterdi.

 Petrol fiyatları, Suriye'deki anlaşmazlık ve Suudi Arabistan ve Yemen'de İran destekli militanlar arasındaki gerilim gibi jeopolitik risklerin bölgede olası arz aksaklıklarına ilişkin endişeleri artırmasının ardından geçen hafta üç yılın zirvesine tırmandı. ABD'de rekor seviyedeki ham petrol üretimi ise, 15 aydır arz kısıntıları yoluyla küresel arz fazlasını azaltmaya uğraşan OPEC ve ortakların için temel endişe kaynağı olmaya devamediyor.

 Tokyo'da Mizuho Research Institute Ltd. kıdemli ekonomisti Jun Inoue, "OPEC ve ortaklarının, ham petrol stoklarının düşmesinden sonra bile arzı talebi karşılayan seviyelerde tutması bekleniyor," dedi ve "OPEC'in arzı kontrol etmeye devam edeceği beklentisi ile birlikte ABD'de azalmakta olan stoklar petrol fiyatlarına destek olmalı" şeklinde görüş bildirdi.

 Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 42 sent yükselerek varilbaşına 66.64 dolara kadar yükseldikten sonra Tokyo saati ile 10:32'de 66.57 dolara geldi. Kontrat Pazartesi günü 1.17 dolar düşerek 66.22 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 57 altındaydı.

 Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 33 sent yükselerek varil başına 71.75 dolara çıktı. Küresel gösterge Brent petrolü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 5.19 dolar primli işlem gördü.

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