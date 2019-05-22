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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Petrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldı

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Petrol devlerinin karı ilk çeyrekte azaldı

Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol firmasının toplam net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 azalarak 23,6 milyar dolar oldu. Söz konusu şirketlerin toplam geliri de aynı dönemde yüzde 4,6 azalarak 393,5 milyar dolara geriledi.

Dünyanın en büyük halka açık 12 petrol firmasının bu yılın ilk çeyreğindeki toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 gerileyerek 23,6 milyar dolara düştü.

AA muhabirinin 12 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un toplam geliri yüzde 4,6 azalışla 393,5 milyar dolara geriledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu rakam 412,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu şirketlerin toplam net karı da bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 azalışla 23,6 milyar dolara geriledi. Bu firmalar geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 24,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 5,5 DÜŞTÜ

Petrol devleri arasında bu yılın ilk çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirket, 6 milyar dolarla Royal Dutch Shell oldu. Bu firmayı, 3,11 milyar dolarla Total ve 2,65 milyar dolarla Chevron izledi.

Bu dönemde en yüksek geliri yakalayan şirket de 85,66 milyar dolarla yine Shell oldu. Bu şirketi 67,41 milyar dolar gelirle BP ve 63,62 milyar dolar gelirle ExxonMobil izledi.

Petrol şirketlerinin net kar ve gelirlerinin yıldan yıla azalmasında, söz konusu dönemde düşüş gösteren ham petrol fiyatları etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın ilk çeyreğinde ortalama 66,8 dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,5 azalışla 63,1 dolara geriledi.

Ham petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüşte ise en önemli etken küresel petrol arzındaki artış oldu.  ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, küresel ham petrol üretimi 2018'in ilk çeyreğinde günlük ortalama 91,52 varilken, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 3,2 artışla günlük ortalama 94,42 milyon varile çıktı. 

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