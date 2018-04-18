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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.04.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Petrol 66 doların üzerinde tutundu

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Petrol 66 doların üzerinde tutundu

Petrol fiyatları, ABD'de özel sektörün açıkladığı verilerin stokların düştüğünü göstermesi sonrası 66 doların üzerinde tutundu

Petrol fiyatları, ABD'de özel sektörün açıkladığı verilerin hem ulusal bazda hem de ülkenin en büyük petrol dağıtım noktasında ham petrol stoklarının azaldığını göstermesinin ardından varil başına 66 doların üzerinde tutundu. 

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü yüzde 0.5 yükseldikten sonra yukarı yönde hareket etti. Sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 1.05 milyon varil düştü. API'nin raporuna göre, ABD'de petrol boru hatlarının birleştiği Cushing, Oklahoma'daki petrol stokları da Mart ayının başından bu yana ilk kez düştü.

Petrol fiyatları, Suriye'deki jeopolitik riskler ve Suudi Arabistan ve Yemen'de İran destekli militanlar arasında artan tansiyonun enerji zengini Orta Doğu'da arz aksaklıklarına neden olabileceği korkularını artırmasının ardından 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyrediyor. OPEC ve ortakları üretim kısıntılarını uzatabileceklerini işaret ederken, yükselen petrol fiyatları ABD'de üreticilerin kaya petrolü üretim faaliyetlerini artırmasına ve ABD'de üretiminin rekor seviyelere çıkmasına neden oluyor. 

Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Barnabas Gan, "Suriye'ye ilişkin gerilim son dönemde petrol fiyatlarının ralli yapmasına neden olurken, bugün gördüğümüz yüksek fiyatlar jeopolitik gelişmelerden çok temel göstergelerden kaynaklanıyor," dedi ve "Ancak ralli halen kırılgan görünüyor ve temel göstergeler hızlı bir şekilde değişebilir. Arz piyasanın dikkatle izleyeceği bir faktör" şeklinde görüş bildirdi.

Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 42 sent yükselerek varil başına 66.94 dolara kadar çıktıktan sonra Singapur saati ile 09:32'de 66.84 dolara geldi. Kontrat Salı günü 30 sent yükselerek 66.52 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 34 altındaydı.

Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 36 sent yükselerek varil başına 71.94 dolara tırmandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 5.05 dolar primli işlem gördü.

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