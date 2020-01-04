Petrol 4 ayın zirvesine çıktı

Dünyanın en önemli petrol üretim bölgesi Orta Doğu’da gerginliğin daha da artacağı endişelerinin yoğunlaşması sonucu petrol fiyatları sıçrama yaparak yaklaşık yüzde 4 yükselerek varil başına 70 dolara yaklaştı.

Dün yaşanan artışlarla birlikte petrol fiyatları, eylül ayındaki Saudi Aramco saldırısının ardından son 4 ayın en yüksek seviyelerini görmüş oldu. Uzmanlar, fiyatların İran’ın ne karşılık vereceğine bağlı olarak daha da artmasının muhtemel göründüğünü belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 68.47 ile 68.74 dolar aralığının direnç, 68.20 ile 66.08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Orta Doğu’da gerginliğin artması ve buna bağlı olarak güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talebin güçlenmesi ile birlikte altın fiyatları da 6 yılın zirvesine yaklaştı. Spot altın Londra’da yüzde 1.4 yükselerek ons başına 1.550 dolar ile eylül ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.