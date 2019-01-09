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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
09.01.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Petlas ihracat hedefini 250 milyon dolara çıkardı

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Petlas ihracat hedefini 250 milyon dolara çıkardı

Türkiye’nin “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde 95’inci sırada yer alan PETLAS, ihracatını bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 17,6 artırdı 2018 yılında 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, önümüzdeki yıl 250 milyon doların üstünde ihracat hedefliyor.

PETLAS, 2017 yılında 170 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatını, yüzde 17,6 artırdı. Petlas 2019 yılında çeyrek milyar doların üzerinde, 265 milyon Dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmeyi ve ülkemizin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyor.

‘250 MİLYON DOLARI AŞARIZ’

Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, “Hepimize gurur veren bu başarı, bir sonraki hedefimiz için bir sıçrama tahtasıdır. 2019 yılında ihracatımızı 265 milyon dolar seviyesine taşımayı,  arasına girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Petlas’ın 109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Oğuz Ay, “2005 yılında Abdulkadir Özcan AŞ tarafından satın alınan Petlas'ta, satın alma döneminden bugüne dek 650 milyon dolara yaklaşan yatırım gerçekleşti. 2005 yılında gerçekleşen satın alma ve sonrasındaki yatırımlar sonucunda Petlas'ın ihracatı, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 8 katın üzerinde bir artışla 202 milyon dolar mertebesine ulaştı. Petlas fabrikasının yer aldığı Kırşehir, bu dönemde Türkiye’de ihracatı en fazla artan il oldu. Petlas'nn 2005 yılı öncesi 630 kişiye düşen ve giderek eksilme eğilimi gösteren istihdamı da bugün sektörün en yükseği olan 3 bin kişiye çıkmış durumda" şeklinde konuştu.

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