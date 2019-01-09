Petlas ihracat hedefini 250 milyon dolara çıkardı
Türkiye’nin “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde 95’inci sırada yer alan PETLAS, ihracatını bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 17,6 artırdı 2018 yılında 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, önümüzdeki yıl 250 milyon doların üstünde ihracat hedefliyor.
PETLAS, 2017 yılında 170 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatını, yüzde 17,6 artırdı. Petlas 2019 yılında çeyrek milyar doların üzerinde, 265 milyon Dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirmeyi ve ülkemizin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyor.
‘250 MİLYON DOLARI AŞARIZ’
Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, “Hepimize gurur veren bu başarı, bir sonraki hedefimiz için bir sıçrama tahtasıdır. 2019 yılında ihracatımızı 265 milyon dolar seviyesine taşımayı, arasına girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Petlas’ın 109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Oğuz Ay, “2005 yılında Abdulkadir Özcan AŞ tarafından satın alınan Petlas'ta, satın alma döneminden bugüne dek 650 milyon dolara yaklaşan yatırım gerçekleşti. 2005 yılında gerçekleşen satın alma ve sonrasındaki yatırımlar sonucunda Petlas'ın ihracatı, 24 milyon dolar düzeyinden, yaklaşık 8 katın üzerinde bir artışla 202 milyon dolar mertebesine ulaştı. Petlas fabrikasının yer aldığı Kırşehir, bu dönemde Türkiye’de ihracatı en fazla artan il oldu. Petlas'nn 2005 yılı öncesi 630 kişiye düşen ve giderek eksilme eğilimi gösteren istihdamı da bugün sektörün en yükseği olan 3 bin kişiye çıkmış durumda" şeklinde konuştu.
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