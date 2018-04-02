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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
02.04.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Petkim’in net kârı 9.2 kat arttı

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Petkim’in net kârı 9.2 kat arttı

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR'ın 2008 yılında hisselerinin yüzde 51'inini aldığı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (PETKİM) net kârının 9.2, şirketin hisselerinin değerinin de 8.7 kat arttığını söyledi.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, şirketin Aliağa'da gerçekleştirilen projeleri ve Eylül 2018'de faaliyete girecek STAR Petrol Rafineri fabrikasını inceledi.

Abdullayev, yaptığı açıklamada, "PETKİM" üretim süreci, tedarik zinciri ve diger alanlarda geçen yıl yapılan optimizasyon tedbirleri sonucunda yaklaşık 50 milyon dolar tasarruf ettiklerini vurgulayarak, "PETKİM, SOCAR yönetimine geçtikten sonra 2008'den 2017 yılı sonuna kadar şirketinin net karı 9.2 kat, şirketin hisselerinin değeri 8.7 kat artımıştır. PETKİM'LE sinerji oluşturacak STAR NEZ'in de inşaat işlerinin yüzde 99'u tamamlandı" dedi. 

İLK ÜRÜN SATIŞI EYLÜL'DE 

Bu yılın Eylül ayında fabrikanın ilk ürününün satışına, Aralık'ta ise kabulüne başlayacaklarını vurgulayan Abdullayev, "Şu an fabrikanın üretim kapasitesi 10 milyon ton öngörülüyor. STAR Nez fabrikasında yıllık 4.8 milyon ton dizel, 1.6 milyon ton uçak yakıtı, 1.6 milyon ton nafta ve sıvı doğal gaz, HRON, kök petrol ve kükürt gibi temel ürünler üretilecek" ifadelerine yer verdi.

Fabrika ürünlerinin büyük bir kısmının PETKİM tesislerinde ham madde olarak kullanılacağını vurgulayan Abdullayev, bu durum tasarrufu da beraberinde getireceğini kaydetti.

Fabrika ürünlerinin büyük kısmının Türkiye iç piyasasına diğer kısmı ise ihraç etmeyi öngördüklerini vurgulayan Abdullayev, rafinerinin Türkiye istihdamına da önemli katkılar sunacağını kaydetti.

3 FABRİKA MÜJDESİ

Petkim'in değer zincirinin gelişimi amacıyla yapılan STAR petrol rafineri SOCAR`ın yeni stratejik kalkınma planında önemli bir proje olarak şirketin üretim ve kimya varlıklarının dağılımına önemli katkılar sağlayacağını vurgulaşarak "SOCAR bu sene kimya endüstrisi alanında 3 fabrika daha açmayı planladığını vurgulayarak, "Azerbaycan'da açılacak 'SOCAR Polymer' ve 'SOCAR Karbamid' fabrikaları ülkede SOCAR`ın diğer tesisleriyle entegre edilecek. Türkiye'de yapılacak STAR projesi de 'Petkim ile entegre edilecek" diye konuştu.

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