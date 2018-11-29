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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.11.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Petkim 1 Aralık'ta ürünlerinin fiyatlarında indirim uygulayacak

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Petkim 1 Aralık'ta ürünlerinin fiyatlarında indirim uygulayacak

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim'in enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ürünlerinin fiyatlarında indirime gideceği belirtildi.

ŞİRKETTEN yapılan açıklamada, Petkim'in, enflasyonla mücadeleye destek olmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri yüksek ürünleri sanayiciye indirimli fiyattan vereceği ifade edildi.

Petkim'in indirimli satışa 1 Aralık'tan itibaren başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin ham madde ihtiyaçları indirimli fiyatlarla karşılanacak. Petkim'in enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla sanayiciye destek sunacağı ürünler, Türkiye'de pek çok sektörün önemli ham maddelerini oluşturuyor. Söz konusu tarihten itibaren Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE), Alçak Yoğunluk Polietilen Tubuler (AYPE-T) ve Yüksek Yoğunluk Polietilen ürünlerinde ton başına 20 dolar, polipropilen ürün türlerinde ton başına 30 dolar, spot satış fiyatlarında ise polipropilen, saf terafitalik asit (ve etilen gilikol ürünlerinde ton başına 20 dolarlık indirim uygulanacak. Ayrıca, AYPE, AYPE-T 2-1 ürününde yüzde 6 olan indirim oranı yüzde 10'a, AYPE, AYPE-T'de 2-2 ürününde yüzde 9 olan indirim oranı yüzde 15'e yükseltilecek."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim'in Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan güçlü bir kuruluş olarak enflasyonla mücadeleye destek vereceğini bildirdi.

Mammadov, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de onlarca sektörün tedarikçisi olarak ürettiğimiz ürünlerle Türkiye ekonomisine değer katmak için aralıksız çalışıyoruz. Türkiye'nin ilk petrokimya şirketi olarak sorumluluklarımız var. Türkiye önemli bir dönemden geçiyor.

Ekonominin ve Türk lirasının dalgalanmalar yaşadığı son aylarda, kamu ve özel sektörün tüm oyuncularının birlikte başladığı mücadeleye biz de katılmak istedik. Türkiye ekonomisi sağlam temellere dayanan güçlü bir ekonomi. Biz tüm yatırımlarımızda olduğu gibi ekonomiyi de uzun vadeli değerlendiriyor ve Türkiye'ye güveniyoruz. Bu güvenin bir göstergesi olarak ürünlerimizi piyasaya indirimli fiyatlarla sağlayarak, Türkiye ekonomisine katkımızı sunacağız."

 

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