Pet şişeden kumaş!

TEKSTİL sektöründe faaliyet gösteren Adana merkezli Kıvanç Tekstil, global karbon emisyonunun yüzde 10’undan sorumlu moda endüstrisinde çevre dostu yüksek performanslı ürünler üretmek amacıyla küresel bir iş birliğine imza attı. Kıvanç Tekstil, merkezi Hindistan’da bulunan, yıllık 90 milyar dolar ciroya sahip entegre polyester elyaf üreticisi Reliance Industries Limited (RIL) ile güçlerini birleştirdi. Yapılan anlaşma ile Kıvanç Tekstil, Reliance firmasının Recron GreenGold elyaflarının Türkiye’deki tek distribütörü oldu.

60 YIL ÖNCE BAŞLADIK

Firma, aynı zamanda Adana’daki entegre dokuma kumaş üretim tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden R|Elan GreenGold iplik ve kumaş üretme imkanına kavuşacak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak. Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, “Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil üretimini biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardanız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuzla uluslararası markaların ilk tercihi olacağız” dedi. RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma, “Tekstilden kaynaklı karbon ayak izi yıllık 1.2 milyar ton civarında. Bu miktar tüm uluslararası uçuşları ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplum miktardan fazla. Kıvanç ve Reliable ortaklığı, sürdürülebilir moda için mükemmel bir temel oluşturacak. Global markalar için birlikte güven sağlayacağız” diye konuştu.

Yapılan anlaşmanın önemine dikkat çeken Zeki Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı: “İş birliği ile dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacağız. Uluslararası markalara ve üreticilere tekstil çözümleri sunacağız. Reliance ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonu ile yola çıktık.”

TEKSTİLDEN 1.2 MİLYAR TON KARBON AYAK İZİ



RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tekstilden kaynaklı karbon ayak izi yıllık 1.2 milyar ton civarında. Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla. Bu nedenle artık moda endüstrisi yönünü değiştirmeli ve sürdürülebilir moda trend olmalı. Dünyada da zaten çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, biz de dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi olarak 2014’de sıfır karbon hedefiyle yola çıktık. Fabrika 2.0 olarak tanımladığımız, müşteri odaklı R|Elan markamızla sürdürülebilir modayı mümkün kılıyoruz. GreenGold kumaşımızın üretiminde de karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, kullanılan suyun yüzde 90’ını geri dönüştürüyoruz. Kıvanç ve Reliance ortaklığının sürdürülebilir moda için mükemmel bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Kıvanç Tekstil, Türk tekstil sektörünün 13. büyük ihracatçı firması. Avrupa ve Amerika giyim sektörüne hitap eden çok başarılı bir üretici. Bizim de Reliance olarak polyester sektöründeki 40 yıllık tecrübemiz önemli bir avantaj sağlayacak.”

ÇILGIN TÜRKLER HER GÜN 2 MAĞAZA AÇIYOR

TÜRKİYE’nin önde gelen markalarının yurtdışındaki mağaza sayısı 3 yılda yüzde 100 arttı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, markaların yurtdışında her gün ortalama 2 mağaza açmaya devam ettiğini belirterek, “Haziran sonu itibarıyla 125 ülkede toplam 4 bin 396 mağazamız ve 12 bin 884 satış noktamız bulunuyor. Markalarımızın yılın ikinci yarısında da aynı hızla devam edeceklerine ve yıl sonunda yurtdışı mağaza sayımızın 5 bin sınırına yaklaşacağına inanıyorum. Başka bir ifade ile sınırlarımızın ötesindeki mağaza sayımızı 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artırmış olacağız” dedi. Sinan Öncel, Türk markalarının en çok rağbet gösterdikleri ülkenin Rusya olduğunu aktararak, BMD üyelerinin Rusya’da 636 mağazası olduğunu bildirdi.