‘Pert’ oldular

YENİ üyelerin parası ile eski üyelerin ödemelerinin yapıldığı ‘saadet zinciri’ sistemlerini andıran olay Türkiye deri sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Zeytinburnu’nda yaşandı. Anılan bölgede deri sektöründe faaliyet gösteren Feyzi E. (61) ile eski eşi Çiğdem A. (45) tanıdıkları, iş yaptıkları kişilere pert oto ihalelerinden söz etmeye başladı. İkili, sigorta şirketlerinin ortaklığı ile ‘Sigorta AŞ’ isimli bir şirketin kurulduğunu, bu şirkete gelen pert otoların satışının, düzenlenen ihalelerle yapıldığını anlattı. İkili, ihaleyi düzenleyen şirketin bir üst düzey görevlisinin kendileri ile ortak çalıştığını iddia etti. Bu kişinin, gizli ortakları olduğunu belirten ikili, görüştükleri işinsanlarına, hayali ihale çizelgelerini gösterdi. Çizelgede, her ihale için belirlenen bedel ile birlikte, elde edecekleri kâra ilişkin bilgiler yer aldı. İkili, görüştükleri işinsanlarına “Bu işte büyük para kazanıyoruz. Hiçbir riski ise yok. Senin de kazanmanı isterim. Sen de, gücüne göre bazı ihalelere gir. Başkaları değil sen kazan. Bu işi bir tek seninle yapıyoruz” diye konuştu. Birbirinden habersiz birçok kişi sisteme para yatırdı. Kimi 1 milyon verdi kimi 5 milyon lira. Hatta, dolar bozdurup sisteme girenler oldu.

NE ŞİRKET VAR NE İHALE

Büyük bir kısmı deri, kuyum, tekstil ve gıda dağıtım alanında faaliyet gösteren Ö. Ö., A. M., M. A., N. A., A. B.’nin de aralarında olduğu 20’e yakın işinsanı sisteme para yatırdı. Toplanan paranın tutarı 60 milyon lira seviyesinde. İkili, topladıkları paralara karşılık belli bir süre kâr payı ödemesi de yaptı. Ancak, sistem bir yıl kadar sonra çöktü. Kâr payı ödemelerinde aksama yaşanmaya başladı. Kısa süre sonra ise gerçek ortaya çıktı. Ne, anlatıldığı gibi sigortacıların kurduğu bir şirket vardı ne düzenlenen ihale, ne de elde edilen yüksek kazanç.

10’AR YIL HAPİS TALEBİ

Dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda kişi bir yandan ikiliye yönelik icra takipleri başlatırken bir yandan da savcılığa suç duyurusunda bulundu. 10’u aşkın alacaklı, ikilinin Ataköy’de aldıkları 7 milyon liralık lüks daireye haciz koydurdu. 700 bin liraya yakın zararı bulunan derici N. A.’ın savcılık şikâyeti üzerine yürütülen soruşturma sonrası Feyzi E. ve Çiğdem A. hakkında, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı. 3 yıldan 10 yıla hapsi istenen ikili ise, yaptıkları savunmalarda, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. İkili, borç para aldıklarını, kimseyi dolandırma amaçlarının olmadığını söyledi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için aralık ayı başına gün verdi.