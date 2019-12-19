Perşembe günü kapanışta tam, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları (19 Aralık 2019)

Hafta sonu öncesi piyasaların kapanmasına kısa süre kala, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar grafiklerde yoğunlukla takip edildi. Hediyelik altın almayı planlayan vatandaşlar, perşembe sabahından itibaren gram ve çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı'da en son ve güncel altın fiyatları.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.879,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,71 yükselişle 282,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,00 280,20 282,00 282,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.845,00 1.866,00 1.858,00 1.879,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,50 259,50 257,00 261,00

Lira(Tam) Ziynet 1.803,00 1.823,00 1.816,00 1.836,00

Yarım Ziynet 902,00 912,00 908,00 918,00

Çeyrek Ziynet 451,00 456,00 454,00 459,00

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altının satış fiyatı bugün 458 lira seviyesinde satılırken, 448 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 916 liradan işlem görürken, 893 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1884 liradan işlem görürken, 1856 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 258 liradan satılırken, 256 liradan geri alındı.

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