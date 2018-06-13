Periscope engellendi, gözler ‘Scope’da
TWITTER çatısı altındaki canlı yayın uygulaması ‘Periscope’la, Türk şirketi ‘Periskop’ arasında yaklaşık 3 yıl önce başlayan ‘marka’ davasında mahkeme yeni bir karar daha verdi.
Periscope’a marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini mahkeme haklı buldu. Periscope’un Türkiye’de yasaklanmasına karar veren mahkeme, “periscope” isimli Twitter hesabı ve “www.periscope.tv”’ isimli internet sitesinin Türkiye’den erişimin engellenmesine karar verdi. Dava açıldıktan sonra 2017’de, ‘periscope’un Türkiye ismi ‘scope’ olarak değiştirilmişti. Ancak, internette ‘www.periscope.tv’ adresinden düne kadar yayın yapılıyordu. Alınan bu kararla söz konusu linklere erişime engelleme kararı verildi. Yaşanan bu gelişmeden sonra gözler Periscope’un Türkiye’de hizmet verdiği ‘Scope’ markasına çevrildi. Önümüzdeki aylarda yeni bir dava ile ‘Scope’ markasının da engellenebileceği gündeme geldi.
MARKA HAKKINA TECAVÜZ
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına davacı Periskop şirketinin avukatı, “Marka hakkına tecavüz hali nettir. Davalılar tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasını sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedirler” dedi. Twitter’ın avukatı ise, “ABD’de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’deki markanın varlığından haberdar olması gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca müvekkil Twitter’ın Periscope uygulaması üzerinden yapmış olduğu faaliyet ile davacının faaliyeti tamamen birbirinden farklıdır” diye konuştu.
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