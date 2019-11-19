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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Perakendenin öncüleri İstanbul'da buluşacak

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Perakendenin öncüleri İstanbul'da buluşacak

Perakende Günleri 2019 etkinliğinin bu yılki içeriği hız, akıl ve teknoloji öncelikli olacak.

18 yıldır devam eden Perakende Günleri, bu yıl 4-5 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Perakende Günleri 2019, Türk perakende sektörünün önde gelen isimlerini, hem konuşmacı olarak hem de bu sene ilk defa yapılacak olan "Uzmanlık Sahneleri"nde ağırlayacak. Etkinlikte, 3 bin kişilik oditoryumda tüm katılımcıları ilgilendiren gündemi kapsayan oturumlar yer alırken, 6 ayrı "Uzmanlık Sahnesi"nde eş zamanlı konferanslar da düzenlenecek.

Perakende Günleri'nin bu yılki içeriği hız, akıl ve teknoloji üzerine kuruldu. Hızla gelişen teknoloji, dijitalleşme ve sürekli farklılaşan tüketici davranışlarıyla yaşanan büyük değişim Perakende Günleri 2019'da ele alınarak perakendecilerin bu dönemde neler yapabileceği aktarılacak. Perakende Günleri düzenlendiği ilk günden bu yana alanında uzman uluslararası ve yerli konuşmacıları ağırlayarak sektör temsilcilerine yeni bir bakış açısı kazandırırken, dünyadaki yenilik ve trendleri takip ederek modern bir gelecek tasarımı dizayn edebilmelerine destek oldu. Perakende Günleri 2019 bu sene kendi rekorunu kırarak 49 oturumda 68 konuşmacıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Akinon ve Opet ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri 2019'un yerli konuşmacıları arasında, Akinon Kurucu Ortağı Tolga Tatari, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, Müzisyen Paul & Eren Dwyer, İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi ve Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, Galataport Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, Next Academy Kurucusu Levent Erden, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin yer alıyor.

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