Perakendeciler 2020’den umutlu
Perakende Günleri 2019 bugün İstanbul’da kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında düzenlenen toplantıya Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ile Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim Kurulu başkanı İzzet Stamati katıldı.
SEKTÖR HAREKETLENECEK
Sektörün üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 5’lik reel büyüme yaşadığını belirten Özpamukçu, bunu yüzde 6 ile gıda sektörünün sürüklediğini, modern perakendenin ülke ekonomisinin üzerinde bir büyümeyle ekonomiyi destekliğin kaydetti. Özpamukçu, “Alışverişlerin derinlerinde, gıdada bile temel gıdaya yönelme olduğunu, çeşitliliğin azaldığını görüyoruz. 2019’a çok keyifli bir yıl diyemeyeceğiz ama dördüncü çeyrek çok daha iyi gelişmeler bekliyoruz. 2020 için umutluyuz” dedi. Özpamukçu, 2018’de 1.2 trilyon TL’lik toplam hacmin yaklaşık 350 milyar TL’sini modern perakendeden geldiğini dile getirdi. Sinan Öncel de, “E-ticaretin 3 yıl sonra çok önemli değişikliklerini hissedeceğiz. E-ticaret büyümesi yüzde 30-35’lerde” dedi. Yenal Gökyıldırım, işlerinin ana tetikleyicisinin evle ilgili ürünler olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Buna evlenmeler, boşanmalar giriyor. Geçen senenin dalgalanmasının sonucunda evlenmelerin biraz düşeceğini bekliyorduk ama boşanmalar bile azaldı. Önümüzdeki dönemde pek çok ertelenen talep dönüp gelecek sektör eski hareketini kazanacak.”
BAŞIMIZI KALDIRAMIYORUZ
Yeme içme sektörünün 25 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını belirten Kaya Demirer, “Ciro büyümesinde yüzde 15-16 büyüsek de, kârlılığımız ise çok düşük. Alkol başta olmak üzere gelen bir takım vergiler bizi zorluyor. Gıda enflasyonu reel enflasyondan yüzde 50 daha fazla. Maliyetlerdeki artış nedeniyle son bir yılda menülerdeki fiyat artışı fazla oldu. Finans ve muhasebeden başımızı kaldıramıyoruz. Denklemi tutturabilmek, yükselen fiyatlaı anlatabilme konusunda sihirbazlık, büyücülük yapıyoruz” diye konuştu. Ramazan Bingöl de, yeme-içme sektörünün 40 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşabileceğini, Türk mutfağının turizm sektörü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
DÖVİZLE KİRADA SON DURUM
YAPILAN değişiklikle AVM’lerdeki kiranın döviz üzerinden TL’ye çevrilmesine ilişkin değerlendirmeleri ilgili de konuşan Sinan Öncel, “Bizim en büyük şikayetimiz kiranın hangi para cinsinden olmasından öte, öngörülebilir bütçe yapamamaktı. Kararnamenin çok olumlu etkilerini bu anlamda gördük. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız ‘Artık dövizi bırakın, TL’ye gelin’. dedi. Devletimizin ve ekonomi yönetiminin güçlü TL iradesi var, artık ekonomideki bir çok harcama kendi para cinsimizden olacak” dedi. AYD Başkanı Hüseyin Altaş ise, “TL’nin gücüne güveniyoruz. Karşısında döviz olmasında bir problem olmaz. Piyasa TL ve döviz arasında kendi kararını versin” diye konuştu.
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